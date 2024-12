Leonel Álvarez ya tiene reemplazo en Emelec: técnico europeo

Para nadie es un secreto que los Eléctricos se encuentran en crisis por la situación financiera del equipo, lo que ha generado un malestar entre la nómina de jugadores.

Emelec no tuvo el mejor año, pues bajo el mando de Leonel Álvarez el conjunto terminó en el último puesto con apenas nueve puntos sin la posibilidad de pelear por el título, por lo que la directiva plantea cambios drásticos para el próximo año.

Según se ha podido confirmar por fuentes del país de los cuatro mundos, Luis Fernando León, Pedro Ortiz, Gustavo Cortez, Maicon Solís, Juan Pablo Ruiz, Jhon Jairo Sánchez, Cristian Erbes, Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero y Alexander González no seguirán en la plantilla de cara a la próxima temporada, por lo que Leonel Álvarez, mandamás del equipo, buscaría suplir con juveniles las posiciones faltantes.

Por otro lado, pese a tener seis meses más de contrato con Emelec, el entrenador no seguiría al mando del equipo según informo Mayra Bayas en su cuenta de X, “Leonel Álvarez no continuará en Emelec. Hoy la dirigencia les informó que no van a seguir al frente del equipo para el próximo año”.

Todo parece indicar que ante la salida del entrenador, la directiva del Bombillo ya tendría al reemplazo del colombiano para el 2025.

Según información de Roberto Bonafont el portugués Renato Paiva será el nuevo mandamás del conjunto ecuatoriano ante la salida de Leonel Álvarez del club.

Paiva dirigió a Independiente del Valle y recientemente se desvinculó del Toluca de México, por lo que se encuentra disponible para asumir un nuevo reto en Ecuador, país de donde se llevó buenos recuerdos. El entrenador portugués se coronó campeón en Ecuador con Independiente del Valle en 2021, además de ser protagonista en Brasil y el título de torneo estatal con Bahía.