En Colombia a los ídolos no los cuidan; a Teo lo trataron mal: Bacca

El delantero colombiano Carlos Arturo Bacca Ahumada volvió a hablar este viernes 3 de abril con los medios de comunicación y además de hablar de su posible regreso a Junior de Barranquilla dejó una reflexión del comportamiento de muchos seguidores con los jugadores que denominan ídolos de cada club.

Bacca aseguró en diálogo con Telecaribe que en Colombia en muchas ocasiones los hinchas no comprenden que un futbolista es una persona con familia y solo se fijan en lo que hace el domingo dentro de la cancha sin importa si entrenó bien o si tuvo algún inconveniente durante la semana.

"El día que vuelva y si no hago goles, no ganamos la Libertadores te van a criticar, uno es persona, tiene familia. En mi caso soy el primero que quiero que las cosas me salgan bien, hay momentos en los que las cosas no sale, hay rivales mejores, hay situaciones que no te das cuenta", dijo.

El atacante hizo la comparación con su compañero en Villarreal Santiago Cazorla quien comenzó su carrera en el 'submarino amarillo' pero en un momento se marchó para Arsenal y le dejó una inversión importante al equipo. Sin embargo, el español volvió al club de sus amores y "sigue siendo el mismo ídolo".

Bacca manifestó que en Colombia a los jugadores llamados ídolos no los cuidan, pero sí los critican demasiado. "En Colombia a los ídolos en vez de cuidarlos, los criticamos. Yo digo que soy hincha de Junior y los fanáticos de los demás equipos no hacen más que insultar o decir cosas":

El delantero recordó lo que vivió Teófilo Gutiérrez, quien después de debutar en Junior y ser goleador se marchó como la gran figura, pero cuando volvió en 2012 y en su segundo regresó en 2017 fue cuestionado e incluso lo "trataron mal".

"Le paso a Teo, ahora es que están contentos, las dos veces anteriores lo trataron mal. Eso no quiere decir que ahora Bacca vuelve y Junior va a ganar todo, eso no está escrito, quiero volver para hacer las cosas bien y entregar lo mejor de mí", afirmó.

Finalmente, Carlos Bacca aseguró que Unai Emery y Siniša Mihajlović han sido los entrenadores que más confianza le han brindado en el exterior, mientras que sus mejores compañeros han sido Iván Rakitic y José Antonio Reyes.