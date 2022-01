"Es un equipo de experiencia": 'Bolillo' ya vive el partido ante Colombia

La Selección Colombia juega este domingo ante Honduras en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale de los Estados Unidos. La selección que dirige el colombiano Hernán Darío Gómez buscará conseguir debutar este 2022 con una victoria ante la ‘tricolor’.

No obstante, ‘Bolillo’ Gómez sabe que “el fútbol colombiano es bueno, tienen una selección grande, con jerarquía. No veo por qué no irían al Mundial de Catar 2022”.

Le puede interesar: Selección Colombia: Rueda explicó porqué no convocó a Teo para amistoso con Honduras

Asimismo, en la rueda de prensa previa al amistoso, Gómez elogió y no ocultó su gusto por la selección nacional: “Tiene jugadores de recorrido, experiencia y mucha capacidad. Infortunadamente, no han podido anotar en los últimos partidos, pero eso no dura para siempre. Tengo ganas de que Colombia clasifique, la quiero mucho, estoy convencido que a estos jugadores les cambiará el momento”.

Por otra parte, indicó que “Colombia viene con un equipo de experiencia y con jugadores que han sumado partidos a nivel internacional. A nosotros nos sirve mucho para adquirir conocimiento de lo nuestro".

Vea también: Rueda dio la fecha en la que se conocerá la convocatoria de Colombia contra Perú y Argentina

El compromiso entre los hondureños y colombianos servirá para que la ‘H’ se prepare para los próximos duelos que tendrá, pues precisamente jugará ante Canadá y El Salvador en los últimos días del mes de enero.