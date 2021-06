Eurocopa 2020: predicciones de los expertos antes de iniciar el torneo

Después de un año de espera, este viernes 11 de junio dará inicio en el estadio Olímpico de Roma una nueva edición de la Eurocopa con el partido entre Turquía e Italia a partir de las 2:00 de la tarde.

El certamen, que contará con las principales selecciones del Viejo Continente, tiene marcados favoritos para pelear por el título. A pesar de haber importantes nombres como Alemania, España, Portugal, Bélgica, entre otros, expertos consultados por la BBC perfilaron a Francia como la candidata a quedarse con el campeonato.

Lea también: Andrea Bocelli será el encargado de darle apertura a la Eurocopa

Francia, la candidata

Gary Lineker, exdelantero de Inglaterra y hoy comentarista, aseguró que el regreso de Karim Benzema al seleccionado galo le dará un plus al equipo que cuenta con estrellas de la talla de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, N'Golo Kanté, Paul Pogba y Raphaël Varane.

"Fueron finalistas hace cinco años y luego ganaron la Copa Mundial. Encima han incorporado a Karim Benzema. Han mejorado y tienen jugadores jóvenes brillantes. Tienen que ser los favoritos", dijo el inglés.

A la predicción de Lineker se suma la de Rio Ferdinand al señalar que "son mis favoritos porque tienen el equipo más profundo y talentoso".

Otras selecciones que podrían ser protagonistas

A pesar de que la mayoría de miradas están sobre Francia, selecciones como Italia, Alemania e Inglaterra no dejan de ser atractivas y se espera que sean protagonistas del torneo.

Le puede interesar: UEFA obliga a Ucrania a cambiar su uniforme para la Euro por conflicto diplomático con Rusia

"He visto a Italia varias veces y me gusta mucho la forma en que Roberto Mancini (el entrenador), les pone a jugar arriba. No son el típico equipo italiano que se cierra e intenta marcar al contraataque", afirmó el ex futbolista inglés Chris Waddle.

Por otro lado, Chris Sutton le "apostó sus fichas" a Alemania.

"Alemania está fuera de las grandes favoritas pero siempre encuentran el camino y no les descartaría".

Finalmente, Lineker no descartó que Inglaterra sea uno de los animadores, por lo que espera que los nuevos talentos jóvenes se destaquen.

"Siempre nos emocionamos en grandes torneos. Pero en este creo que tenemos buenos motivos. Tenemos jugadores jóvenes emocionantes en todo el equipo. Ojalá y uno de estos jóvenes sea la estrella del torneo. Puede ser Phil Foden (Manchester City) o Mason Mount (Chelsea) pero creo que será Jadon Sancho (Borussia Dortmund) el que se destacará si tiene oportunidad", dijo.