Pepe recibió noticia de última hora tras la Eurocopa: es oficial

El veterano central luso-brasileño Pepe, de 41 años, no seguirá como jugador del Oporto, anunció este lunes el nuevo presidente del club, André Villas-Boas.



"Respecto a su continuidad como jugador del Oporto, eso no ocurrirá", dijo Villas-Boas en una entrevista con el canal portugués Now.



"Le hemos explicado las razones por las que, desafortunadamente, no podrá suceder. Sin embargo, tenemos el máximo respeto por su carrera", añadió el presidente del Oporto.

Aun así, Villas-Boas agregó que el futuro de Pepe, cuyo contrato finaliza este mes, "está íntimamente" ligado al Oporto, sea "solo emocionalmente o incluso desde el punto de vista profesional".



Pepe militó en el Oporto entre 2004 y 2007 antes de fichar por el Real Madrid, y regresó en 2019, erigiéndose en el capitán y pieza clave de los 'dragones'.



En sus nueve temporadas con el Oporto, el defensa ha ganado cuatro títulos de Liga y cinco Copas de Portugal, entre otros muchos trofeos.



El exmadridista se encuentra actualmente en Alemania disputando su quinta Eurocopa con la selección portuguesa.

La renovación del contrato de Pepe era una asignatura pendiente de la nueva directiva del Oporto, cuyo director deportivo es el español Andoni Zubizarreta, y había sido calificada de "compleja" por el próximo técnico del equipo, Vítor Bruno.



Villas-Boas lleva en el puesto desde mayo tras ganar las elecciones del club ante el ya expresidente Jorge Nuno Pinto da Costa, quien indicó antes de esa votación que la continuidad de Pepe y del técnico Sérgio Conceição estaba garantizada si él ganaba.