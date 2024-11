Cristiano Ronaldo anunció noticia triste: “Mi retirada sucederá en...”

Para Cristiano Ronaldo los últimos días han sido sumamente emotivos. Por un lado, sigue buscando llegar a esa increíble marca de los 1,000 goles como jugador profesional, fue homenajeado por las 200 presencias con el combinado nacional y en medio del evento, dejó entrever que se acerca su retiro.

En un principio, se pensaba que Cristiano Ronaldo le pondría fin a su carrera como profesional después de la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, el mismo delantero portugués se encargó de poner la incertidumbre en su retiro. Portugal no ha ganado el Mundial, siendo este el único trofeo que le hace falta al luso con el combinado nacional, y tal vez en su trayectoria.

Vea también: Cristiano abre la puerta a su retiro: confirmó nueva decisión a futuro

Durante el homenaje de sus 200 presencias, afirmó que, “seré honesto, y yo tuve la culpa de esto: en la vida, en algunas cosas, en el fútbol, a nivel personal, ahora abordo mi vida viviendo el momento, y creo que eso es lo más importante. No tenemos que pensar a largo plazo, yo ya no puedo pensar a largo plazo. Eso es todo: vive el momento, disfruta el momento. Lo que estoy calificado para hacer ahora, lo haré. Dije públicamente que quería alcanzar mil goles, parece que ahora sólo quiero alcanzar mil goles".

No obstante, después del partido de Portugal ante la selección de Polonia, en un encuentro que lucía como un partidazo, Cristiano Ronaldo volvió a hablar sobre la fecha de su retiro dando un panorama mucho más claro, al igual que cercano.

CRISTIANO RONALDO ANUNCIÓ LA FECHA DE SU RETIRO

Con un doblete, Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar en esa búsqueda por su gol 1,000. El luso sentenció que, con 910 tantos marcados hasta la fecha, no tiene esa presión por llegar a la marca histórica, dado que ya entró en los libros de historia con sus 900 goles.

Le puede interesar: Cristiano Ronaldo reveló lo insólito con su futuro: ¿se acerca su retiro?

Sobre esto, después de la goleada ante Polonia, reveló que, “los 1.000 goles no me importan nada en absoluto, no pienso en ello. Mi retirada... sucederá en un año o dos años. Se trata de disfrutar el momento y el fútbol. Hay que ir motivado al entrenamiento y al partido, cuando no me sienta así voy a dar un paso adelante y decir que ya no me basta. En unos meses voy a cumplir 40 años, me lo tomo con calma y lo disfruto. Disfruto sobre todo en la selección, que es donde más me gusta jugar”.

Es decir, ad-portas de cumplir 40 años, sentenció que su retiro se daría en cuestión de uno o dos años. Cristiano Ronaldo tendría el Mundial como un objetivo después de confirmar la fecha de su adiós del fútbol.