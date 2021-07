Rifirrafe en Alemania: duras críticas de expresidente de Bayern contra Toni Kroos

El expresidente del FC Bayern de Múnich y comentarista deportivo Uli Hoeness cargó este domingo contra el internacional alemán y jugador madridista Toni Kroos por su actuación en la Eurocopa 2021.



Durante su participación en la tertulia futbolística Doppelpass del canal "Sport", Hoeness consideró que Kroos había sido uno de los grandes problemas que había tenido la selección alemana, que cayó ante Inglaterra (0-2) en octavos.

"A Toni Kroos no se le ha perdido nada en el fútbol actual. Ese ha sido el principal problema", afirmó Hoeness sobre el exjugador del Bayern, que anunció tras la eliminación que dejaba la selección nacional.



El madridista, sin embargo, no tardó en responder al ataque de Hoeness. Mientras el programa aún estaba emitiéndose, la estrella blanca criticó en un mensaje lleno de ironía en Twitter al expresidente del Bayern.



"Uli Hoeness es un hombre con un gran conocimiento del fútbol (aunque no fuese suficiente para la RTL), poco interés por la polémica y completamente en paz consigo mismo", escribió el jugador.

Kroos se refería así a la precipitada salida de Hoeness como comentarista de la televisión RTL, a sus frecuentes conflictos con los medios e incluso sus delitos fiscales, que le llevaron a pasar un tiempo en la cárcel.



Hoeness, aún en directo, reaccionó con deportividad a la respuesta de Kroos.



"Vivimos en una democracia: Todos pueden decir lo que quieran. Quien reparte también puede recibir. Eso hago yo", dijo Hoeness.