"Falcao estará en Rayo Vallecano el año que viene"

La llegada del delantero colombiano Radamel Falcao García a Rayo Vallecano fue, sin duda, una de las noticias más importantes en la liga de España para la temporada 2021-2022, teniendo en cuenta el pasado del 'tigre' en Atlético de Madrid y el desafío que significaría jugar en un equipo de menor nivel.

Tras casi la mitad de la campaña, Falcao ha marcado cinco goles en 14 partidos y este miércoles 9 de febrero tiene como gran reto disputar las semifinales de la Copa del Rey frente a Real Betis.

Previo al encuentro, David Cobeño, director deportivo de Rayo Vallecano, habló del futuro del colombiano y lanzó la noticia de que el atacante seguirá en el equipo madrileño, por lo menos, por una temporada más.

"Falcao tenía una cláusula en el contrato de renovación que seguramente, si no lo ha hecho, lo va a hacer, seguramente estará con nosotros el año que viene", afirmó Cobeño en diálogo con 'Partido de la Una' de Onda Madrid.

El directivo aseguró que el 'tigre' está contento en Vallecas y ellos están contentos con él, por lo que no será necesario acudir a alguna cláusula para su continuidad.

"El segundo año dependía de varios factores, no va a ser es lo que marque que continúe o no. Estamos contentos con él y él con nosotros. No va a ser falta activar la cláusula".

Finalmente, David Cobeño manifestó que Falcao será determinante para el partido contra Betis y al mismo tiempo destacó la personalidad del colombiano.

"Le veo bien, ha tenido un periodo de lesiones que no ha podido coger el ritmo que necesita. Lo veo bien. El tigre es un espectáculo para nosotros. Lo que demuestra en el día a día y en los partidos como el de hoy, esa experiencia y pose dentro del campo nos dará mucho".