Finalmente no llegará al FPC; se conoció el nuevo equipo de Marcelo Moreno Martins

El campeón paraguayo Cerro Porteño presentó este jueves al delantero boliviano Marcelo Moreno Martins, goleador de la actual eliminatoria sudamericana, como refuerzo del equipo que dirige Francisco "Chiqui" Arce con miras a su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.

"Cuando me propusieron no pensé dos veces. Me encantaría ganar la Copa Libertadores con Cerro Porteño", dijo el popular delantero de la selección boliviana, goleador de las Eliminatorias a Qatar 2022 con diez goles, que militó la última temporada en el Cruzeiro de Brasil.

El torneo sudamericano "es un campeonato que yo no lo tengo todavía y me encantaría ganarlo", precisó el atacante de 34 años. "En este momento lo ideal sería armar un buen equipo para que eso pueda suceder. Y si este es el campeonato que nos falta, lo vamos a buscar", declaró optimista.