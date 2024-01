Borja entregó contundentes declaraciones de su futuro: ¿se va de River?

En este mercado de fichajes, Argentina ha sido uno de los países que más novelas ha tenido con el acenso de Juan Román Riquelme y los rumores que han aparecido en dicha institución. En el acérrimo rival de Boca, River Plate, mucho se ha hablado del futuro de Miguel Ángel Borja y lo que puede suceder con las ofertas que tiene. De hecho, se habló de Arabia Saudita y también del Austin de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Sin embargo, lejano a las ofertas, River Plate se ha hecho indiferente con ellas, al igual que el mismo jugador. Miguel Borja anotó contra Pachuca siendo una carta titular para Martín Demichelis en la pretemporada y así esclarece las posibles dudas con su futuro. Como si fuera poco, tras ese enfrentamiento que cerró la pretemporada del club argentino, Borja entregó importantes declaraciones.

Miguel Borja lo tiene claro, y sueña con volver a hacer historia con River Plate, de esta manera, quiere continuar en la institución. Lo blindan, sabiendo que lo tienen a él, Facundo Colidio y a Agustín Ruberto como los únicos delanteros en punta ante las salidas de Matías Suárez y Salomón Rondón.

El delantero colombiano habló para Sportscenter de ESPN en donde sentenció, “vengo trabajándome bien, creo que he sido consciente de lo que tenemos por delante. Esperamos estar bien. Yo siempre tengo fe de que me va a ir bien, no solamente a mí, sino en lo colectivo, queremos siempre ganar, desde que llegué siempre pensé en eso, que quería venir a River a hacer historia. Creo que vamos por buen camino”.

Como si no fuera suficiente planteándose los objetivos con el club, también afirmó, “creo que sí (me quedo en River), creo que sí, yo aprovecho para darles las gracias a toda la hinchada, que me ha tratado muy bien, a mí y a mi familia, me han hecho sentir muy bien. Ese respaldo que ellos me dan espero ratificarlo adentro de la cancha”. River Plate ya rechazó las dos ofertas por Miguel Borja.