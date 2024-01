Fin a la historia de Miguel Borja y su futuro: River lo hizo oficial

River Plate sigue enfocado en lo que será la finalización de su pretemporada en Texas, Estados Unidos en donde tiene pendiente un partido de preparación enfrentando a clubes mexicanos. En primera instancia, igualaron a un gol ante Rayados de Monterrey. Ahora, es el turno de que se vean las caras con el Club Pachuca antes de preparar lo que será la Copa de la Liga a finales del mes de enero.

La novedad en la convocatoria fue que, pese a haber viajado con el club a la gira por Estados Unidos, Miguel Ángel Borja no fue de la partida contra Rayados. Sin embargo, y aunque se temía lo peor, se confirmó que su no actuación fue por una fatiga muscular. El plan de Martín Demichelis para enfrentar al Pachuca es tenerlo en cuenta, sin desvelar si será titular o suplente esperando sumar minutos en el complemento.

Miguel Ángel Borja tiene ofertas de Arabia Saudita, y también del Austin de los Estados Unidos. La Major League Soccer se ha interesado en el colombiano, pero ante las bajas de Matías Suárez y Salomón Rondón, dejando solo a Borja, Facundo Colidio y Agustín Ruberto en la delantera, dejan al club con la preocupación de una posible salida del ‘Colibrí’.

No obstante, el dictamen de Jorge Brito fue contundente con respecto al futuro de Miguel Borja para esta temporada. El presidente de la institución riverplatense dio a conocer que no plantean salir de los servicios del colombiano, por lo menos no en este mercado ni en el 2024.

En diálogo con ESPN, Jorge Brito mencionó, “estamos contentos porque Miguel (Borja) es un jugador con características únicas y es importante poder mantener a alguien de su jerarquía internacional”. De esa manera, se cierra la puerta de salida del delantero colombiano, que espera ser de la partida contra Pachuca y en el arranque de la liga de Argentina.