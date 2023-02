Es alemán, salió campeón con Real Madrid y sueña con ser técnico de Boca

Para nadie es un secreto que por más que los técnicos tengan una idea de juego admirable, lo que primero miran y exigen los clubes son los resultados, los cuales constantemente tienen en la cuerda floja a varios entrenadores que no logran darle una cara agradable al equipo.

Ese es el caso del entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, quien en los últimos partidos parece haber perdido el ritmo y desde ya está siendo el blanco de críticas, por lo que no sería muy raro que se diera su salida.

Justo en este momento en el que las cosas se van poniendo oscuras para los 'Xeneizes', salió un candidato para el banquillo, que desde ya mostró su deseo de dirigir al equipo argentino y reconoció que es un apasionado por las características de este club.

El entrenador del que estamos hablando es el alemán Bernhard Schuster, quien escribió una historia de títulos con el Real Madrid, pero parece que su sueño apunta a estar en Argentina, al menos así lo dio a conocer en una entrevista para Super Deportivo Radio: "por supuesto que no todos los sueños se hacen realidad, pero yo no tendría problemas en dirigir a Boca. Es un grande de Argentina, grande en el mundo del fútbol, lo conocen todos y lo que no sé ahí es cómo sería, si es una posibilidad”.

“Lo positivo es que no es un problema el idioma, sé un poco la filosofía del club, conozco cómo se juega y es una ventaja respecto a otros países, como por ejemplo cuando fui a China (dirigió al Dalian Yifang en 2019), que no aprendí ni una palabra en chino y la filosofía era complicada porque no conocemos el fútbol de aquel país” concluyó este técnico.

¿Quién es Bernhard Schuster?

Tras revelar su deseo de estar en el equipo argentino, seguramente muchos se acuerdan de este alemán, que cosechó parte de su carrera como entrenador en España, sumando a su palmarés un título de La liga (2007-08) y uno de Supercopa (2008) de ese país en el banquillo del Real Madrid.

Ahora, solo queda esperar si se le va cumplir el sueño a Schuster, quien seguramente dependerá de los resultados que de Hugo Ibarra con Boca en las siguiente semanas.