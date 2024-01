Franco Armani le hizo una curiosa invitación a estrella mundialista: ¿De qué trata?

River Plate calienta motores con Martín Demichelis mientras realiza la pretemporada en Orlando, Florida, Estados Unidos. Con la mente puesta en los primeros amistosos contra Pachuca y Rayados de Monterrey en Houston, Texas, esperan regresar a la competencia argentina en busca de llevarse nuevamente el título liguero.

Uno de los referentes de la institución desde 2018 es el portero con pasado en Atlético Nacional, Franco Armani. El argentino no ha soltado el pórtico riverplatense, y en una nueva temporada, seguirá siendo el guardián del arco. Franco tiene contrato hasta diciembre de 2024 y espera cumplirlo.

Franco Armani no tiene mala relación con los dueños del arco en River Plate, de hecho, le hizo una invitación a un referente de la posición en el balompié mundial. Se trata de Yassine Bounou, el guardameta nacido en Canadá, pero nacionalizado marroquí tuvo una espléndida Copa del Mundo con Marruecos, lo que le permitió estar nominado a mejor portero, a los The Best, al mejor jugador en la final de la Europa League en 2023, entre otras distinciones.

Pese a la lejanía, Yassine Bounou ya ha expresado su gusto por River Plate, por Ariel Ortega y desveló que le gustaría jugar en el club. Por esta razón, Franco Armani le dijo, “si Bono quiere venir a retirarse a River, bienvenido sea”. La invitación ya está hecha, y el arquero marroquí podría tomar en cuenta lo expresado por el argentino. De hecho, se tienen gran admiración y tienen buena relación.

Yassine Bounou, 32 años, saltó del Sevilla de España al Al-Hilal de Arabia Saudita Aunque es fijo en el elenco saudí, y pese a que su retiro no estaría cerca, al marroquí le seduciría atajar en River Plate. Franco Armani puede ser esencial ahí, además que el ex Atlético Nacional mantuvo que, “me cae bien, siempre habló de buena manera, con educación y tuvo buenos deseos hacia mí”.