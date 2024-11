Gago desespera en Boca Juniors: la curiosa promesa que le hizo a jugadores

Los resultados no se le han dado a Boca Juniors con Fernando Gago, pero, afortunadamente, el proceso del nuevo timonel ‘Xeneize’ tiene como enderezar el camino. Pese a la derrota contra Tigre y Lanús, los empates ante Gimnasia y Esgrima de La Plata y Deportivo Riestra, por fin pudieron sumar de a tres.

Boca Juniors reaccionó a tiempo en medio de la angustia ante Godoy Cruz, que en la mismísima Bombonera se fue arriba en el marcador. Sin embargo, rápidamente, igualó el elenco local y se fue arriba en el marcador con un certero 4-1 definitivo para la primera victoria de Fernando Gago como director técnico del club.

En medio de esa necesidad de acercarse a la parte alta de la clasificación que sigue dominando Vélez Sarsfield, Boca Juniors lo tiene claro que la consigna es segur ganando lo que más pueda, y, por esta razón, el director técnico, ya ideó un plan para motivar más a los jugadores de cara a los próximos partidos.

LA PROMESA QUE HIZO FERNANDO GAGO A JUGADORES DE BOCA JUNIORS

A Fernando Gago le tocó venir de abajo para ganarse un puesto en el equipo titular de Boca Juniors Jugó en las divisiones juveniles, haciendo todo el recorrido desde la Novena hasta la máxima categoría que le permitió saltar a Europa. Gago tiene el ADN muy ‘Xeneize’ y por eso es un actor fundamental acercándose a los más jóvenes que sueñan con llegar al primer equipo.

Mientras está concentrado con la dirección técnica del primer equipo, Fernando Gago visitó a los juveniles de la Novena categoría. El entrenador de dicha división, Mauro Navas relató que, “veníamos de jugar un partido contra Octava. Fernando me llamó y me dijo si podía hablar con los chicos. Les dijo que disfruten del momento, que no se quejen, que piensen en lo lindo que es este club”.

Además, el mismo Mauro Navas relató la promesa que les hizo el ex Real Madrid, “nos genera alegría que un tipo tan grande como Gago venga. Yo de chiquito lo veía y me encantaba como jugaba. Nos prometió que, si ganábamos y hacíamos 3 goles, nos traía una camiseta firmada por todos los jugadores. Si no, le tenemos que pagar unas facturas y una coca”.