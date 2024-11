Gago puso mano dura y tomó decisión sin piedad: revelan ‘sanción’ en Boca

La era de Fernando Gago en Boca Juniors no ha ido por un buen camino. Tras la salida de Diego Martínez, nadie ha podido enderezar a la institución y el exjugador del Real Madrid se ha topado con un panorama sensible. De cuatro partidos dirigidos, ha empatado en dos encuentros, uno les dio la clasificación a cuartos de final de Copa Argentina, mientras que, en las otras dos salidas, ha caído derrotado.

Sin duda alguna, las malas decisiones complican bastante a Boca Juniors, que, por su historia, no debería estar tan urgido en la competencia. Fernando Gago suma problemas dentro de la institución y ya había advertido que no le iba a temblar la mano por jugadores que no estuvieran concentrados en entrenamientos. “Voy a contar y jugar con quienes estén comprometidos al 100%", sentenció hace unas semanas.

Vea también: Riquelme y Gago se derrumban en Boca: mundialista argentino se retiró

Y es que, a Fernando Gago le tocó poner mano dura con una joya que se rebeló completamente, ante ofertas del fútbol europeo. Fenerbahce se interesó por Cristian Medina y cuando llegó a los despachos esa oferta, el volante de 22 años le pidió al entrenador que no lo convocara para enfrentar a Deportivo Riestra.

LA DECISIÓN QUE TOMÓ FERNANDO GAGO FRENTE A CRISTIAN MEDINA

Tras los hechos, Gago explicó que, “Cristian es un chico joven, que estas situaciones están buenas que se les enseñen y aprendan. Tengo mi opinión, lo hablé con él y tomé la decisión de que no juegue. Lo que queda de lo que hablamos es entre nosotros, es una situación que salió, pero hay cosas que tienen que quedar puertas adentro”.

Cristian Medina no jugó ante Riestra como estaba definido, pero tampoco fue de la partida para enfrentar a Lanús ni tampoco fue convocado en la derrota por la mínima diferencia. Boca Juniors le pidió a Medina que pidiera perdón, y las noticias que llegaron es que efectivamente se excusó. Sin embargo, en Bolavip Argentina revelaron que no lo hizo y que será borrado completamente en lo que resta.

Le puede interesar: La dura decisión que tomó Frank Fabra para volver a jugar en Boca Juniors

Lo curioso es que, todavía queda un mes para que se abra el mercado internacional. Cristian Medina, que entrena con Boca Juniors fue completamente relegado para lo que queda de la temporada. El club espera una oferta definitiva para ponerle fin a la novela.