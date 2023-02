Lo de Sebastián Villa y Boca Juniors ha sido una historia de amor y odio. Las constantes acciones del colombiano son bastante criticadas y su nivel deportivo parece no tener conforme a la plantilla y a los aficionados.

La última polémica fue su absurda expulsión en el partido frente a Talleres de Córdoba y al ver la situación, salió un histórico del club a atacar a este jugador, quien se llevó una 'paliza' de comentarios.

Se trata de Hugo Perotti, que habló con Radio del Plata e inició diciendo: “No puedo ser objetivo porque cuando vos te querés ir del club no me importa más lo que pueda rendir dentro del campo de juego. Y si encima no rendís, más todavía quiero que salgas. La camiseta de Boca merece respeto, orgullo, dignidad, amor propio y sacar la cara, como han hecho los chicos en los momentos más feos de los equipos de Boca en su historia. Cuando venís de afuera, no fuiste nadie y Boca te abrió la puerta, te albergó, te cuidó y pagás de esa manera, me parece muy injusto”.

“No soy partidario de ser dependiente de Villa porque no me inspira la confianza del definidor de partidos, la prueba está en que Langoni tiene más goles en 10 partidos. No es tan determinante como pareciera que es. Yo prescindiría de Villa, sí podría ser una alternativa” concluyó este ex jugador del 'Xeneize', quien ganó la Libertadores con el equipo en 1978.

No es la primera vez que critican a Villa, pues parece que su imagen no es positiva como en un principio se creía, más después de ver los constantes problemas en los que se ve envuelto.

El colombiano de 26 años tiene contrato con Boca hasta diciembre del 2024 y aunque ha mostrado su constante interés por salir del equipo, ahora solo queda esperar cuál es la decisión final que tomarán todas las partes implicadas.