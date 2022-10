La rabia de narrador argentino por gol de Borja: "no tienen ni idea lo que es la historia de River"

Una definición de campeonato infartante. Boca empató ante Independiente y River le ganó a Racing para permitir que su rival de toda la vida se coronara campeón del fútbol argentino. Miguel Ángel Borja anotó los goles del triunfo y Franco Armani atajó un penal que le impidió a la ‘Academia’ aumentar la cuenta para consumar el triunfo en la última fecha del campeonato.

La definición del título produjo todo tipo de reacciones, entre ellas la de los hinchas de River, quienes no quedaron contentos con lo que sucedió; tampoco quedó contenta la prensa partidaria de los ‘millonarios’, quienes estallaron por la forma en que Boca consiguió el título.

Vea también: Paradoja en Argentina: River ganó con goles de Borja y ayudó a Boca a ser campeón

Así le pasó a Hernán Santarsiero, narrador que transmite todos los partidos de River y quien estalló por el gol de Borja, la atajada de Armani y la manera como el equipo encaró el partido.

“Este es el equipo de River más boludo del año 1901 hasta esta parte. Te lo juro, si llega a empatar Independiente con el equipo de la Ribera y River empata con Racing... Más boludo que este equipo no hubo ninguno en la historia desde 1901″, comenzó diciendo el relator luego del primer gol del delantero colombiano en el Cilindro al minuto 81.

“Bueno, increíble, no le dieron ninguna alegría a la gente y tenían servido para darle una alegría en el último día. Estaba todo servido. Independiente hizo lo suyo. Increíble lo de River. No tiene explicación. Hasta un penal atajó Armani”.

Le puede interesar: Gallardo se fue de River dando explicaciones y defendiendo a Borja: "estoy orgulloso"

Relato completo de Hernán Santarsiero tras la victoria de River

"Este es el equipo de River más boludo del año 1901 hasta esta parte. Te lo juro, si llega a empatar Independiente con el equipo de la Ribera y River empata con Racing... Más boludo que este equipo no hubo ninguno en la historia desde 1901.

La tiene Borja, yo no lo puedo creer qué ganas de presionarme el testículo, no Matías Suárez la pelota para Barco, Barco le pegó queda la pelota bollándo.. ¡No Borja! Gol de River.

¡Es increíble, no, Borja no! Hermano, no tienen absolutamente ni idea lo que es la historia de River no tienen ni idea lo que es la historia. Le regalaron el campeonato del equipo de la Ribera y Barco diciendo ¡cállense!, Jugá al fútbol Barco hijo de tu madre, que te la llevaste de arriba y no jugaste en todo el año.

No se puede creer lo de River. Es el peor equipo de 1901 hasta hoy. El equipo más pelotudo de 1901 hasta hoy este River ehhh. Le regalamos el campeonato al rival de toda la vida y le sacaste la posibilidad a Racing de campeonar.

Bueno, increíble, no le dieron ninguna alegría a la gente y tenían servido para darle una alegría en el último día. Estaba todo servido. Independiente hizo lo suyo. Increíble lo de River. No tiene explicación. Hasta un penal atajó Armani.

Increíble lo de este River. No hay palabras para definir lo que pasó y un triunfo que no sirve para nada solo para que se te ría el rival de toda la vida en la cara y te agradezca por darle otro campeonato, que se lo habías regalado durante todo el año y se lo terminás regalando hoy cuando se lo podrías haber sacado de las manos.

River se lo regaló porque no lo quiso ganar en un año espantoso".