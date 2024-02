Martín Demichelis dictó sentencia sobre Borja: ¿Llega al Superclásico?

No han sido días tranquilos en River Plate. Después de un gran comienzo en el certamen argentino, y con el buen presente de Miguel Ángel Borja, poco a poco, empezaron a llegar las igualdades y la carencia de triunfos, justamente, todo se dio con la lesión del colombiano.

River Plate venció al Deportivo Riestra, y posteriormente, no pasó de dos empates, uno contra Atlético Tucumán, en donde Esequiel Barco falló dos penas máximas, hubo disgusto de Miguel Borja, quien era el elegido en los cobros, y como si fuera poco, salió lesionado en el segundo tiempo. Luego, igualaron ante Banfield agónicamente.

Miguel Borja fue desafectado de la convocatoria contra el ‘Taladro’, puesto que acelera su recuperación con el objetivo de no perderse el Superclásico enfrentando a Boca Juniors. El cordobés es el goleador del club en la era Martín Demichelis, y claramente, inquieta bastante su dudosa participación en el Más Monumental.

Afortunadamente, el panorama no parece grave para Martín Demichelis ni para River Plate con el estado de Miguel Borja, que presentó un pequeño desgarro en el aductor izquierdo. Para las ilusiones del estratega ex Bayern Múnich como jugador, hay buen semblante por ser de grado 1.

Tanto Martín Demichelis como Miguel Borja son positivos con la necesidad de que el goleador pueda ser de la partida contra Boca Juniors, “dentro de lo malo tuvimos la grata sorpresa que la lesión no fue tan grave así que Miguel es el primer optimista y nosotros lo estamos acompañando, creemos que puede llegar bien al partido, no me quiero agrandar. Hay que ver cómo se puede entrenar miércoles, jueves y viernes y ahí se tomará la decisión más certera. Lo bueno es que se va a meter en la pelea”.

Queda menos de una semana para que ruede la esférica en el Más Monumental de Núñez. Un duelo que paraliza al continente y con presencia de colombianos en los dos bandos.