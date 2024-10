Riquelme alista el llamado: ídolo de Boca Juniors sería nuevo técnico

La presidencia de Juan Román Riquelme no arrancó de la mejor manera. La salida de Jorge Almirón empezó a marcar lo que podía suceder en la gestión del ídolo de Boca Juniors. Fue Riquelme quien pidió la contratación de Diego Martínez que en su experiencia como estratega solo tenía un título cuando ascendió a Tigre en 2021.

Llegó procedente de Huracán y poco a poco empezó a acumular malos registros en la Primera División Argentina y en la Copa Sudamericana. Dirigió 45 partidos ganando 20, igualando en 15 oportunidades y perdiendo diez compromisos. La eliminación internacional salió costosa en los octavos de final y los tres partidos en línea cayendo, entre ellos un Superclásico terminó con la ilusión de Diego Martínez.

Vea también: Angustia en Ecuador: Beccacece dejaría botada a la Selección y firmaría con gigante de Sudamérica

La tarea no será sencilla para el sucesor de Diego Martínez, pues deberá recomponer el camino con urgencia. Boca Juniors es 12 en la tabla de posiciones con 21 puntos, a doce unidades de Vélez Sarsfield que lidera el certamen argentino. En carpeta, Juan Román Riquelme tiene en mente a dos emblemas de la institución.

LAS DOS OPCIONES PARA DIRIGIR A BOCA JUNIORS

Por ahora, ante la salida de Diego Martínez, aparecen dos cartas para hacerse con el banquillo de Boca Juniors. Sin embargo, las dos opciones parecen complicadas por las obligaciones que cada uno de ellos tiene en estos momentos. Uno está sin club, pero temas personales y varias condiciones que deberá cumplir Juan Román Riquelme pone en problemas al presidente, mientras que el otro ha negado la posibilidad en el club que dirige.

Se trata de dos íconos de Boca Juniors que vistieron la camiseta en sus etapas como jugadores. Además, uno de ellos ya dirigió al club con un buen saldo, pero con una marca imborrable. El que parece tener más opciones es Guillermo Barros Schelotto. Campeón con Boca en 2017 y en 2018 de la Liga Argentina es del gusto de la afición y de la presidencia.

Le puede interesar: Boca tomó fuertes medidas y no le tembló la mano: suspendieron a jugador

Sin embargo, Barros Schelotto tendrá que vencer críticas incesantes. En Paraguay no le fue bien y no tiene club desde que se fue del combinado nacional tras la eliminación para el Mundial de 2022. Además, el recuerdo de haber perdido la final de la Copa Libertadores 2018 con River Plate no se olvidará nunca.

La otra opción es Fernando Gago, el volante de marca que pasó por el Real Madrid y por Boca Juniors ha arrancado su carrera como estratega y dirigió a Racing con un buen desempeño, de hecho, quedó subcampeón. Ahora está en Chivas de Guadalajara y negó la posibilidad de irse, “no hubo nada”, aludiendo a que no ha habido contactos de momento.