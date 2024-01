River Plate se derrumba: sensible baja para el arranque del torneo

Durante la pretemporada que finalizó con una grata noticia por el triunfo ante el Pachuca con un solitario gol de Miguel Ángel Borja, la preparación con el objetivo de encarar de la mejor manera el certamen argentino no terminó como se esperaba. Tras ese encuentro, se confirmó lo que temía la institución riverplatense con otro volante.

Se derrumba River Plate. El club ‘Millonario’ había informado la ausencia de Gonzalo Martínez por una fuerte lesión, que revive un duro golpe sufrido en el Al Nassr que lo sacó por un año. Ahora, el caso es similar por un esguince de rodilla izquierda. Su regreso se espera que sea en septiembre de 2024, perdiéndose gran parte de la pretemporada.

Ahora, aunque no es del mismo estilo, confirmaron la lesión de Manuel Lanzini, tras el partido contra el Pachuca. River Plate pierde otro volante para el comienzo del certamen en Argentina. La ilusión que guardan en la institución riverplatense, es que, afortunadamente, se trata de un desgarro que lo privará de jugar por un mes, perdiéndose así, las primeras jornadas.

De acuerdo con TyC Sports, todavía no hay un parte médico oficial de River Plate oficializando la lesión y gravedad del desgarro que sufre Manuel Lanzini. Martín Demichelis tendrá que buscar alternativas en su mediocampo con la ausencia del ex West Ham y con la dura lesión de Gonzalo Martínez. Cuando sucedió lo del ‘Pity’, sonó fuertemente el colombiano, ex Rosario Central, Jáminton Campaz.

Con esto en mente, Martín Demichelis perdería a Manuel Lanzini por un mes, según lo que se estima dentro del club. Esto quiere decir, que volvería a finales del mes de febrero. Lo que acelera al club de recuperarlo, es que volvería días antes del Superclásico ante Boca Juniors y el estratega quiere tener a todo su plantel a disposición.