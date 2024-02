Se prenden las alarmas en River por Borja: Demichelis tomó una decisión

Para un delantero, no hay nada más que gratificante que marcar un gol para ganar los tres puntos en un partido. Justamente, Miguel Ángel Borja venía destacándose en el comienzo de la Copa de la Liga Argentina con seis tantos anotados en cuatro juegos disputados.

A lo largo del 2024, ya cosecha siete goles en cinco partidos jugados contando no solo Liga Argentina, sino la copa nacional. Su reconocimiento y buen momento lo ha llevado a estar catalogado por su estratega, Martín Demichelis como el mejor delantero del rentado local. Pero, lamentablemente, la historia ante Atlético Tucumán en una nueva jornada, no fue la mejor.

Vea también: [Video] Borja despierta la polémica en River: se peleó con compañero por cobrar un penal

River Plate no pudo abrir la cuenta, pese a que tuvo dos penaltis ejecutados por Esequiel Barco que falló en ambas ocasiones. Martín Demichelis había dado la instrucción para que el colombiano pateara, Barco tomó la pelota, generándole malestar a Miguel. No quedó más opción para el delantero que apoyar al ejecutante tras el fallo.

Sin embargo, lo más sensible para River Plate y Martín Demichelis, es que, sobre el segundo tiempo, justamente en el minuto 56, Miguel Ángel Borja pidió el cambio por una molestia que le mermó la continuidad en lo que restaba del compromiso. En Argentina afirman que habrá que esperar la gravedad de la lesión, y que por ahora, el primer dictamen es que sufrió una molestia en el cuádriceps izquierdo, la cual puede señalar una contractura o un desgarro.

Le puede interesar: River Plate goleó a Deportivo Riestra con gol de Miguel Ángel Borja

Ante esta situación, Martín Demichelis afirmó, “fue Borja quien pidió el cambio. Él conoce su cuerpo, habrá que esperar que el cuerpo médico nos diga cómo está y para qué está”. La lesión se presenta a tan solo diez días previos de jugar el Superclásico contra Boca Juniors.

El estratega argentino también enfatizó en el plan que tendrán ahora para cuidar a sus jugadores, evitando alguna lesión, “a veces las rotaciones son necesarias, no es que me encanta inventar, hay que cuidar el desgaste de los jugadores”. Miguel espera el tiempo de recuperación, esperando poder estar contra Boca Juniors. Lo más posible es que podría no estar frente a Banfield en la próxima jornada.