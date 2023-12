Fútbol Sala: La bogotana Allison Olave fue fichada por equipo de Europa

La internacional colombiana Allison Olave se ha sumado a la lista de jugadoras sudamericanas que han decidido probar fortuna en España y, con el tercer puesto logrado recientemente con su selección en la Copa de América de fútbol sala, la joven jugadora reconoce que es un "gran reto" su primera experiencia en Europa.



Allison Gineth Olave Riaño (Bogotá, 2003) ha podido solucionar los trámites burocráticos para incorporarse casi a mitad de temporada a las filas del AD Ceuta, equipo que milita en la Segunda División española al que ha llegado con la intención de "avanzar" en su carrera.



En una entrevista con EFE, Ali, como la conocen en el vestuario, reconoce que llevaba "bastante tiempo esperando esta oportunidad ya que añoraba estar aquí desde hace mucho", por lo que llega "con la mejor aptitud ante un gran reto".



La internacional sub-20 y absoluta, que el pasado mayo cumplió 20 años, ha llegado a España a través de su representante, que le ofreció "esta posibilidad" y ella no tardó en decidirse "porque era un sueño venir a este país".

Vea también: Última noticia de Linda Caicedo: Real Madrid lo confirmó



La colombiana, que es la menor de una familia de seis hermanos, llega a Ceuta procedente del Dinhos Helvetia de Bogotá, club por el que firmó tras estar en el Chaed Futsal.



"Soy una jugadora respetuosa, enfocada en mis metas, siempre dispuesta a ayudar al equipo y con una bonita energía", ha relatado Allison Gineth, que se recicló de jugadora de campo a portera en un deporte que empezó a practicar con 7 años "al principio al fútbol-11 pero desde el 2017 hubo un cambio de forma casual a la portería de fútbol sala".



La guardameta, que fue campeona sudamericana de los Juegos Intercolegiados (2017), ha destacado que fue en este torneo donde tomó "la decisión de ser portera" porque no la tenían en el equipo y desde entonces sigue en esa posición.



Ali reconoce que no es "muy habitual" que jugadoras colombianas acaben en España. "Había dos compañeras de selección pero hace poco regresaron a Colombia pero sé que hay otras en Zaragoza. Siempre es un honor representar a mi país, además de un gran orgullo", ha destacado.



"El deporte no es sólo para divertirse ya que para algunas personas es nuestro estilo de vida y trabajamos para ello, de ahí que venir a España es una forma de profesionalizarnos y vivir de lo que amamos. Echaré de menos a mi familia y a mi entorno pero espero que se sientan orgullosos de ver que estoy haciendo el trabajo que empecé a construir hace mucho tiempo", ha reflexionado.



En su opinión, el fútbol sala colombiano "necesita más apoyo, con más torneos y más partidos, al igual que hacen Brasil o Argentina. Es muy importante entrenar juntas y poder demostrarlo en la pista".



En esta primera experiencia en España espera "dar buenos resultados" porque llega "para demostrar" lo que vale y con ganas de "estar a la altura de las circunstancias".



"Tendré una bonita rivalidad con la portera brasileña María y vamos a aportar el mejor de nuestros esfuerzos", ha concretado a EFE una jugadora que está "muy feliz" de haber logrado el tercer puesto en la última edición de la Copa de América disputada entre los pasado 24 de septiembre al 1 de octubre en el Arena Malvinas Argentinas de Buenos Aires.



"Queríamos jugar la gran final pero ha sido un aprendizaje muy importante ya que Colombia es un grupo de chicas muy jóvenes y no estamos tan debajo de otras selecciones, que sólo nos ganan en experiencia", ha argumentado.

Le puede interesar: La primera mala noticia que recibiría Linda en 2024: sufre el Real Madrid



Con la sub-20 consiguió un segundo puesto en el Campeonato Sudamericano disputado en Gramado (Brasil) en 2022 tras caer en la final frente a Brasil por 3-0.



"La etapa en la selección me ha servido mucho dentro de mi aprendizaje y gracias a eso he tenido esta oportunidad", ha afirmado Ali, que también espera que Colombia pueda lograr una de las tres plazas asignadas a la Conmebol para el primer Mundial femenino de fútbol sala que tendrá lugar en 2025 con dieciséis selecciones en liza.



"Sería un honor pero ahora sólo pienso en aprovechar estos meses y seguir jugando en España. Vengo a brindar lo mejor y espero tener la suerte necesaria. Quiero aprender todos los días y que el club se sienta contento con mi trabajo", ha subrayado una ilusionada Ali.