¿Futuro definido? Presidente de Sao Paulo sentenció a James Rodríguez

Nuevamente se han generado dudas sobre el futuro del mediocampista colombiano James David Rodríguez. Y es que en los últimos días se conocieron unas declaraciones del volante, quien aseguró que no sabía lo que pasaría con su carrera, a pesar de tener contrato vigente con Sao Paulo.

"No me gusta hablar del futuro. Me gusta hablar del presente, del día a día. No sé lo que pasará en 2024, en el fútbol cambian mucho las cosas. Un día estamos aquí y al otro estamos en otro lugar. Intentaré estar bien para ayudar al equipo", manifestó en entrevista al portal Globoesporte.

Presidente de Sao Paulo garantizó la continuidad de James

Lo dicho por James causó revuelo en Sao Paulo, por lo que Julio Casares, que fue reelegido como presidente de la institución tricolor, acabó con los rumores y garantizó la continuidad del colombiano.

"Sí (continúa). James tiene contrato con el São Paulo , y esta pregunta que a veces se hace en la prensa nos sorprende, porque surge de unas situaciones, además de otras. Siempre me encuentro con una fotografía mía, que São Paulo trae a alguien. Y ni siquiera hablamos con esta persona. Pero entendemos cómo es el negocio del fútbol, ​​para aquellos de ustedes que interactúan con los medios, reciben noticias de una fuente y tienen impacto. Pero el 90% de ellas no son ciertas", dijo Casares en declaraciones recogidas por Globoesporte.