Futuro incierto para Luis Manuel Orejuela tras salir de Gremio

Incertidumbre vive actualmente el lateral derecho colombiano de 25 años Luis Manuel Orejuela después de que finalizara su préstamo con Gremio de Porto Alegre y le tocará volver a Cruzeiro de Belo Horizonte, club dueño de su derechos deportivos.

Y es que Orejuela, que se destacó con Gremio durante toda la temporada 2020 al disputar 31 partidos entre certámenes locales y Copa Libertadores, esperaba continuar su carrera en el conjunto de Porto Alegre teniendo en cuenta un acuerdo al que habían llegado ambos equipos en diciembre del año pasado para finiquitar su traspaso por un total de 18 millones de reales.

Sin embargo dicha negociación se rompió, por lo que el colombiano retornó a Cruzeiro para ponerse a órdenes del equipo que está en segunda división del fútbol brasileño.

Este martes 9 de febrero, Paulo Luz, vicepresidente de fútbol de Gremio, reconfirmó en declaraciones recogidas por Globo Esporte, que no hay posibilidades para que Orejuela retorne al conjunto 'tricolor'.

"No hay nada, esta información no proviene de Belo Horizonte. Este es un asunto, en este momento, cerrado. No hay negociación en el sentido de posibilidad o viabilidad de que él (Orejuela) pueda regresar a Grêmio", indicó el directivo.

De esta manera, se espera que en lo próximos días Luis Manuel Orejuela pueda definir su futuro deportivo, ya que es uno de los jugadores que está en la baraja de Reinaldo Rueda para ser convocado a la Selección Colombia, pero esto depende también de que pueda tener minutos, principalmente en la primera división del fútbol de Brasil.

Actualmente, Cruzeiro está en segunda categoría, en la cual permanecerá por una temporada más al no poder conseguir el ascenso para este 2021.