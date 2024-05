Guardiola dice que está cerca de irse del Manchester City y se ilusionan en Barcelona

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha dejado entrever que su tiempo en el banquillo de los 'Citizens' podría estar llegando a su fin, provocando una oleada de especulaciones, especialmente por las versiones con lo vinculan con un regreso al Barcelona.

"Lo cierto es que estoy más cerca de irme que de quedarme", afirmó Guardiola en una entrevista con Sky Sports el pasado domingo. "Son ocho años (que entreno al City), serán nueve", añadió Guardiola.

El técnico reflexionó sobre la sensación de haber alcanzado todos los objetivos posibles en su rol actual. "Ya tenía esa sensación la temporada pasada (...) Cuando ganamos en Estambul (la Liga de Campeones) dije: 'se terminó, ¿qué estoy haciendo aquí? Se terminó, no queda nada más por hacer'". Estas palabras sugieren que, para Guardiola, encontrar una nueva motivación después de tantos logros se ha vuelto un desafío considerable.

¿Hasta cuándo estará en el City?

Sin embargo, el técnico dejó claro que sigue comprometido con su contrato, que lo liga al Manchester City hasta junio de 2025. "Tengo un contrato, estoy aquí y sigo disfrutando. A veces estoy un poco cansado, pero en otros momentos me encanta", confesó. A pesar de sus dudas, Guardiola manifestó que aún no ha tomado una decisión definitiva: "Ahora no estoy capacitado para saber cuál será mi motivación para la próxima temporada, porque a veces es difícil encontrarla cuando se ha logrado todo".

Guardiola ha tenido un impacto monumental en el fútbol inglés, llevando al Manchester City a un nuevo récord histórico con cuatro títulos consecutivos en la Premier League. Bajo su liderazgo, el club también logró el triplete nacional en 2019 y el triplete continental en 2023, un hito sin precedentes en el fútbol inglés. Con estos logros, Guardiola se ha consolidado como uno de los entrenadores más exitosos de la era moderna, solo superado por Alex Ferguson en términos de títulos de liga en Inglaterra.

En medio de ese panorama, en Barcelona, las palabras de Guardiola han reavivado las esperanzas de los aficionados culés de un posible regreso. La relación entre el actual técnico del Barça, Xavi Hernández, y el presidente del club, Joan Laporta, ha atravesado momentos tensos recientemente. Las diferencias en la visión del futuro del equipo han generado incertidumbre en el Camp Nou, abriendo la puerta a la posibilidad de un cambio en la dirección técnica.

La mera insinuación de que Guardiola podría estar disponible ha ilusionado a los seguidores del FC Barcelona, quienes aún recuerdan con nostalgia los éxitos bajo su mando entre 2008 y 2012, periodo en el que el equipo ganó, entre otros títulos, dos Ligas de Campeones y tres Ligas españolas. El posible retorno de Guardiola sería visto como una oportunidad para revitalizar al club y devolverlo a la cúspide del fútbol mundial.

Mientras tanto, Guardiola ha indicado que aún tiene tiempo para considerar su futuro y discutirlo con el club y los jugadores del Manchester City: "Ahora mismo mi sensación es que quiero quedarme la próxima temporada, tenemos tiempo para hablar con el club sobre la próxima temporada, tengo que ver también con los jugadores, si ellos me siguen, si nos siguen. Seguiré y durante la temporada hablaremos".