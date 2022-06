Hernán Torres defendió al técnico colombiano tras nombramiento de Néstor Lorenzo

Deportes Tolima está listo visitar este miércoles 22 de junio a Atlético Nacional en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay que se jugará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Previo al compromiso, el director técnico Hernán Torres se refirió al nombramiento del argentino Néstor Lorenzo como nuevo estratega de la Selección Colombia.

A pesar de que Torres aseguró que no quería ahondar en el tema, sí lanzó una afirmación en defensa de los estrategas colombianos.

"Con todo el respeto no toco el tema de la Selección. Pero les puedo decir una cosita. Pienso que los técnicos colombianos son los que mejor trabajamos táctica en Sudamérica. No me refiero a Hernán Torres, todos los técnico colombianos.. Son los que más trabajan orden y táctica. Suárez clasificó al Mundial", afirmó.

Torres continúo su relato enviando un mensaje de respaldo a Néstor Lorenzo.

"No hablo de la Selección porqué no es mi tema. Me limito a ser colombiano y hacerle fuerza y esperar que al técnico que nombraron le vaya muy bien porqué si no va al mundial nos perjudicamos todos", aclaró.

Hernán Torres buscará su sexto título como técnico

Hernán Torres buscará con Deportes Tolima su sexto título como director técnico. La primera celebración fue en el 2012 con Millonarios. En 2016 festejó con América en la segunda división. En 2018 fue campeón del Perú con Melgar.

Finalmente, con Tolima ganó la Liga Colombiana en el 2021 y la Superliga en el 2022.