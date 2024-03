Ídolo de Sao Paulo cambió de chip con James: "merece oportunidades"

En el Campeonato Paulista, James Rodríguez ha vuelto a sonar y a ser protagonista dentro del Sao Paulo. De pensar en su salida, y en que había pedido la rescisión de su contrato, a cambiar de decisión y volver a entrenar para estar en forma después de que no lo inscribieran al torneo estadual.

Thiago Carpini le abrió hueco por la lesión de Luiz Gustavo dentro de la plantilla, y lo citó para los últimos juegos del Campeonato Paulista. Sin embargo, la decisión contra el Inter de Limeira y posteriormente, ante Palmeiras fue la misma: relegado en el banquillo. Esperando su ingreso en el complemento, descrestó con una asistencia y un gol frente al equipo de cuarta división.

James Rodríguez tiene que demostrar contra los grandes clubes como lo hizo ante el Inter de Limeira. Con poco más de 35 minutos en el 2024, fue suficiente para que un referente exjugador del club lo elogiara y cambiara de pensamiento. Luís Fabiano, quien en el 2023 sentenció al cucuteño asegurando que era un problema, ahora pide que tenga más tiempo dentro de la cancha.

Luís Fabiano explicó en el programa de ESPN Brasil, Resenha da Rodada, que, “ahora James merece más oportunidades, está mostrando más ganas. Ahora lo difícil es que, para que pueda jugar, hay que cambiar el sistema de juego y hacer un equipo que piense más en él que en la táctica”.

Además, afirmó que el colombiano no es un jugador que tenga las cualidades de marcar, por lo cual, piensa que su calidad ayudaría en otras cosas “No va a volver a marcar a cualquiera. Tiene que jugar al estilo de Élvis en Ponte Preta, que sigue moviéndose, no marca a nadie, se queda suelto, golpea el balón en los pies, esa es la calidad que tiene”.

Por ahora, Thiago Carpini va lento con el regreso de James Rodríguez. Con Sao Paulo casi clasificado a los cuartos de final del Campeonato Paulista, en este último juego de la fase inicial ante el Ituano, Carpini podría alinear al colombiano para que entre con mayor regularidad a los partidos de definición.