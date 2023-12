James deja en suspenso al Sao Paulo con respecto a su futuro: "No sé lo que pasará"

A finales de julio, se confirmó la llegada de James Rodríguez como nuevo jugador del Sao Paulo. Este paso significó un renacer para él en la parte futbolística, pues poco a poco se convirtió en una pieza clave para competir en el Brasileirao, lo que le ha permitido mantenerse en el radar de la Selección Colombia.

Si bien el volante tiene un contrato que lo vincula hasta junio de 2025 en el equipo paulista, no tiene definida su continuidad para la próxima temporada, especialmente por las recientes ofertas que se dieron a conocer desde Argentina y Estados Unidos.

Eso sí, James se siente a gusto jugando en Sao Paulo. Además, su motivación es ganar títulos importantes como la Copa Libertadores, la cual disputará en 2024 al salir campeón de la Copa de Brasil. Sin embargo, es consciente que su futuro puede cambiar en el corto plazo.

"No me gusta hablar del futuro. Me gusta hablar del presente, del día a día. No sé lo que pasará en 2024, en el fútbol cambian mucho las cosas. Un día estamos aquí y al otro estamos en otro lugar. Intentaré estar bien para ayudar al equipo", manifestó en entrevista al portal Globoesporte.

Por otra parte, el cucuteño confía en que el 'Tricolor' hará un buen papel para buscar el título de la Libertadores: "Gané la Champions League (con el Real Madrid), sería bueno ganar la Libertadores para entrar en ese grupo de jugadores que ganó Champions y Libertadores y en el que entró un buen amigo mío: Marcelo", afirmó.

James no ha perdido su ambición de ganar títulos y eso es algo que buscará en esta nueva etapa con Sao Paulo: "Soy alguien al que le gusta ganar siempre, incluso en los entrenamientos. No vine aquí de vacaciones ni para perder mi tiempo. Me gusta ganar títulos", aseguró.

El volante de 32 años se encuentra por el momento fuera de las canchas tras una molestia que se le detectó en la pantorilla derecha, por lo que no pudo disputar el más reciente partido ante Bahía. Pese a ello, espera estar disponible para el cierre del campeonato brasileño cuando Sao Paulo enfrente a Atlético Mineiro y Flamengo.