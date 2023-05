James fue realista, tomó inesperada decisión y reveló sus planes con la Selección Colombia

James Rodríguez ha intentado seguir con su estado físico por más que lleva algo cerca de un mes sin equipo, decisión que tomó por sorpresa a muchos, pues todavía faltaban varias semanas para terminar la temporada y el colombiano se obligó a quedarse sin club casi cuatro meses.

Vea también: James no le hace el feo al FPC: los equipos en lo que le gustaría jugar y cuándo definirá su futuro

Aún y con todo eso, James continuó con su vida y hace pocos días estuvo en tierras colombianas, por lo que el canal RCN aprovechó para hacerle una entrevista exclusiva y allí contó varios detalles de su situación actual que eran desconocidos.

Entre tantos temas que tocó, dio a conocer que ya habría tomado una decisión con la Selección Colombia, pues es consciente de que no ha estado entrenando igual y que hay varios compañeros que seguramente serán fichas claves en la estrategia de Néstor Lorenzo.

"Para los amistosos es verdad que es complicado que esté porque acabé hace un mes, he estado entrenando, pero no es de la misma manera. Hay muchachos que están compitiendo todavía y no sería justo que no puedan jugar", dijo, dando a conocer que no espera estar para la fecha FIFA de junio, donde la Tricolor se medirá con Alemania e Irak.

Después reveló que tiene un plan diferente con el combinado nacional: "yo estoy pensando más en las eliminatorias que son septiembre, octubre y noviembre. Estoy superbién físicamente y en vacaciones entreno también".

Le puede interesar: James lo dijo todo: goleada con Ecuador, defensa a Pékerman y verdades sobre Benítez y Zidane

Así las cosas, parece que James tiene claro que no será parte de los amistosos de junio y mientras encuentra un club para la siguiente temporada, seguirá trabajando para ganarse el puesto en la selección para las eliminatorias al Mundial 2026, las cuales comenzarán en el próximo mes de septiembre.