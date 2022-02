James le ‘tiró’ a Florentino: "Uno tiene jefes y manden bien o mal hay que hacer caso"

Fecha tras fecha James Rodríguez vuelve a retomar su nivel mostrado en temporadas anteriores en el fútbol de Europa, pero en esta oportunidad es con Al-Rayyan de la Liga de Qatar. A pesar de haber dicho en transmisiones recientes que espera que le depara su futuro -donde dejó ver que quiere salir a una liga competitiva- el mediocampista despertó el interés de uno de los clubes de Europa.

En medio de su reciente transmisión en Twitch, Rodríguez recordó su paso por el Bayern Múnich donde estuvo desde el 2017 hasta 2019; dejó un saldo de 67 partidos jugados, 15 goles y 20 asistencias; asimismo envío una indirecta a los directivos del Real Madrid (Florentino Pérez) tras la negativa de reforzar al equipo dirigido por Diego Simeone, Atlético de Madrid.

""Tomé la decisión, tenía la opción de ir a un equipo con el que tenía todo arreglado; todo el mundo sabe cuál, pero no se dio. Iba a estar en mi casa, cerca de mi hijo y de mi hija. Salí de Bayern porqué tenía todo hecho con este club y al final Real Madrid no me dejó salir", dijo el zurdo.

Sin embargo, segundos después soltó esta frase que dejó mucho qué pensar sobre los directivos del club español y de paso Florentino Pérez, que no dejaron ir a James al Atlético de Madrid: “En el fútbol uno no se maneja solo, uno tiene jefes y manden bien o mal hay que hacer caso”.

Por lo pronto, James tendrá que seguir demostrando su buen fútbol en Qatar, pero ya se comenzó a decir que el equipo que estaría tras los pases de James es Galatasaray, pues supuestamente ya habría tenido contacto con el colombiano, pero el tema del salario no convence a los directivos turcos.