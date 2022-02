"Real Madrid no dejó": James habló del equipo en el que no pudo jugar

El futbolista colombiano James David Rodríguez se mantiene activo en las redes sociales y este sábado realizó una nueva transmisión en su canal de Twitch en la que respondió preguntas de sus seguidores.

Rodríguez fue consultado sobre su paso por Bayern Múnich y porqué decidió no seguir en el conjunto bávaro.

James aseguró que no aceptó la oferta de seguir en Alemania porqué tenía todo "prácticamente arreglado" con otro equipo, pero al final Real Madrid no permitió la negociación. A pesar de no mencionar el nombre del club, se infiera que era Atlético de Madrid.

"Tomé la decisión, tenía la opción de ir a un equipo con el que tenía todo arreglado, todo el mundo sabe cuál, pero no se dio. Iba a estar en mi casa, cerca de mi hijo y de mi hija. Salí de Bayern porqué tenía todo hecho con este club y al final Real Madrid no me dejó salir", afirmó.

Rodríguez manifestó que en Bayern Múnich tuvo buen nivel y compartió con jugadores de gran nivel.

"En Bayern fueron dos excelentes años, jugué en buen nivel y con grandes jugadores. Fue un equipo top, disfruté mucho. La vida es de experiencias de las cosas se aprende. En el fútbol uno no se maneja solo, uno tiene jefes y manden bien o mal hay que hacer caso", dijo.