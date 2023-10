En Sao Paulo no se la perdonaron a James: críticas por su nivel con Colombia

James Rodríguez fue uno de los futbolistas más destacados en la pasada jornada de Eliminatorias al Mundial 2026. El futbolista cucuteño fue incluido en el once ideal de las fechas 3 y 4 y dejo grandes sensaciones vistiendo la camiseta de la Selección Colombia.

Después de aparecer en el listado de los futbolistas más destacados del conjunto tricolor, el capitán del combinado nacional volvió a Brasil para unirse a la disciplina del Sao Paulo. Allí, el colombiano no ha tenido el mejor rendimiento desde su llegada.

Tras haber sumado varios minutos con el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, un sector de la prensa y la afición paulista habló sobre el nivel mostrado por el ex Real Madrid. Para muchos no es entendible porque el volante no ha podido brillar en el tricampeón de América.

Lea también: Solo un colombiano fue incluido en XI ideal de la cuarta fecha de Eliminatorias

Con el rendimiento del futbolista formado en la cantera de Envigado, los comentarios de los medios brasileros afines al conjunto tricolor no se hicieron esperar. Para muchos, James necesita más minutos en el equipo de Dorival Junior, mientras que otros hablaron de una cuestión de compromiso personal.

“No entendemos como es el mismo jugador que estuvo ante Liga de Quito”, “James es brillo en Colombia y oscuridad en Sao Paulo” y “Parece que fuera un futbolista diferente”, fueron algunos de los comentarios sobre el rendimiento del '10' cafetero.

Para la prensa y varios grupos y páginas de hinchas, el futbolista colombiano no ha desempeñado su mejor papel en Brasil. La esperanza de muchos es que el jugador pueda reivindicarse en la Copa Libertadores 2024,

Le puede interesar: Conmebol confirmó los horarios de las fechas 5 y 6 para las Eliminatorias al Mundial de 2026

James se unió este jueves a la concentración del club paulista. El onceno de Dorival se alista para lo que será la siguiente jornada del Brasileirao en donde se medirá ante Gremio.