James dejó atrás conflictos con Zidane: lo reconoció como un ídolo

Sin duda alguna, James Rodríguez, tras el mejor Mundial disputado por una Selección Colombia en 2014, se ganó el reconocimiento del balompié mundial y cambió de club con destino al Real Madrid dirigido por Carlo Ancelotti. El italiano se convirtió en un padre para el colombiano, instruyéndolo y deseándolo en cada equipo por el que el entrenador pasó posteriormente.

La historia con Zinedine Zidane, una de las más grandes leyendas del madridismo no fue para nada como se esperaba. Aunque James Rodríguez logró, en su primera temporada con el Real Madrid superar al francés en asistencias, hubo una relación que parecía tóxica entre Zidane y Rodríguez cuando tomó las riendas el galo de la institución.

James perdió protagonismo en el Real Madrid y empezó a ganarse el banquillo de suplentes como enemigo en cada compromiso. En Colombia, ya se hablaba de un mal entorno entre Zidane y James, pero la verdad nadie tenía conocimiento alguno de qué estaba pasando.

No pudo encontrar su lugar dentro de la plantilla ni con Rafa Benítez, ni tampoco con el francés, Zinedine Zidane. Pero, esto no influyó en el pensamiento de James Rodríguez, que reveló en los últimos días con quiénes hubiese querido jugar, mientras se encuentra de vacaciones a la espera de lo que pase con su futuro. James no se lo pensó dos veces y dejó la polémica atrás alrededor de su mala relación con Zidane.

Un mediocampo de ensueño sería juntar al francés con el colombiano, y James sentenció que la admiración por Zinedine Zidane es enorme y lo reconoció como una leyenda del fútbol. “Con Zidane que fue entrenador mío, me hubiera encantado jugar con él”. Además, referenció a un segundo jugador con el que le encantaría compartir cancha como Lionel Messi, “con Messi, obviamente lo enfrenté muchas veces, pero me hubiera encantado jugar con él”.

Durante el tiempo que James compartió con Zinedine Zidane, se notaba un conflicto entre ambos. Las declaraciones en cada rueda de prensa manteniendo que, el colombiano estaba disponible, pero en la realidad el francés no lo tenía en cuenta, marcó un problema. James Rodríguez logró jugar 69 partidos con el galo en la cabeza del Real Madrid y anotó 17 goles y 18 asistencias.