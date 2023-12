James Rodríguez habló de las extrañas costumbres árabes que sufrió en Catar "Estás loco"

El futbolista colombiano James David Rodríguez tuvo un aceptable cierre de temporada 2023 al contar con cierta regularidad en Sao Paulo de Brasil y un buen rendimiento en la Selección Colombia.

A pesar de tener contrato vigente con el conjunto 'tricolor', el mediocampista de 32 años ha sido protagonista en el mercado de fichajes ante los rumores sobre un posible cambio de equipo.

Curiosidades que vivió en Catar

Antes de llegar a Brasil, James tuvo un corto paso por Olympiacos de Grecia y por Al Rayyan de Catar. Precisamente, ese periplo por la península arábiga dejó algunos aspectos curiosos que recordó recientemente el futbolista colombiano.

En diálogo con Globo Esporte, Rodríguez reveló que en el mundo del fútbol es normal que los futbolistas, en la intimidad de los vestuarios, se queden sin ropa mientras se duchan después de los partidos.

Sin embargo, en Catar esto no es habitual, por lo que el colombiano recibió en repetidas ocasiones comentarios de sus compañeros.

“Allá los compañeros me decían: No te puedes quedar así'. Yo quedé asustado”, mencionó James.

Por otro lado, James también se refirió a las costumbres con la comida en Catar, ya que durante su tiempo en Al Rayyan se percató como los ciudadanos de dicha nación toman sus alimentos con las manos y no con cubiertos.

Esta situación generó un poco de impresión en Rodríguez.

“Ellos comen con la mano. Para mí fue difícil también. Ellos me compartían y yo decía: ‘No, gracias’. Preguntaba por los cubiertos y me decían: ‘No, con la mano’ y yo les respondía: ‘Estás loco, no voy a comer con la mano’”, explicó el colombiano.