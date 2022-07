James Rodríguez: Las polémicas en su carrera deportiva

James y el frío de Múnich

“Los alemanes son gente muy fría, aunque recibí un trato espectacular en el club, me querían mucho. Vivir no es algo fácil, es algo duro porque es un frío con -20 grados, eso para mí era muy duro. Había días que me iba a las 9 al trabajo, prendía el carro y miraba la temperatura: -28 grados. Me preguntaba: 'qué estoy haciendo aquí con este frío'" reveló Rodríguez sobre su paso por el equipo bávaro.

Este tema dio mucho de que hablar a la prensa de diferentes lugares del mundo, que lo cuestionaron sobre su decisión, pues no consideraban que el "frio" fuera una razón de peso para abandonar el club y desaprovechar la oportunidad.

Aun así, el colombiano volvió a estar a las órdenes de Zinedine Zidane, quien al darse cuenta del regresó de James, le dijo a la directiva que no iba a contar con el colombiano en sus filas.

Sin embargo, el cucuteño decidió quedarse, pero no fue buena idea, a pesar de luchar por un puesto en el equipo y entregar lo mejor en los entrenamientos, el francés solo tenía en mente colocar el mediocampo que le dio tantas victorias, Kroos, Modric y Casemiro.

Llegada al Everton

Tras tener esta presión en el equipo, James buscó otra vez a su “padre futbolístico”, Carlo Ancelotti en el Everton y allí tuvo un buen año, pero tras una temporada fue sustituido por Rafa Benítez, con quien el 10 colombiano no tenía buena relación.

Allí volvió a tener algunas polémicas, la primera fue después de un en vivo con Yerry Mina, ya que afirmó que era el único compañero con el que tenía buena relación en los 'toffes', por lo que sus seguidores en redes se preguntaron sobre cómo será su personalidad dentro de un plantel.

Finalmente, James desató la gran controversia en la tarde el jueves 19 de agosto de 2021. Durante una nueva transmisión den Twitch fue consultado sobre cuándo volvía a las canchas y este respondió que no sabía contra quien iba a jugar este fin de semana su equipo Everton.

La anterior situación generó miles de críticas teniendo en cuenta que no se le nota comprometido con su conjunto, a pesar de que no está en los planes del entrenador Rafael Benítez.