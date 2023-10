Sao Paulo le sube la vara de exigencia a James: "Tiene que mejorar su nivel"

James Rodríguez fue uno de los gustos mejores jugadores en la pasada fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. El futbolista cucuteño fue incluido en el once ideal de las fechas 3 y 4 dejó grandes sensaciones vistiendo la camiseta de la Selección Colombia.

El capitán del combinado nacional volvió a Brasil para unirse a la disciplina del Sao Paulo. Allí, el colombiano no ha tenido el mejor rendimiento desde su llegada al Brasileirao y por ello cada vez las exigencias son más.

Después de haber sumado varios minutos con el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, un sector de la prensa y la afición paulista habló sobre el nivel mostrado por el ex Real Madrid. Sin embargo, la presión también llegó desde el entorno del onceno brasilero.

Para Dorival Junior y sus dirigidos es importante que james pueda tener un salto de calidad. En la rueda prensa previa a un nuevo partido del club, el estratega habló de que James y el equipo “Tienen que mejorar” para poder satisfacer los resultados que pide la afición.

“Tenemos que ser conscientes de que el campeonato no ha terminado. Esto te molesta. No hemos logrado resultados fuera de nuestro campo y eso no es saludable para un equipo como el nuestro, especialmente por la forma en que logramos trabajar el balón por encima del rival”, dijo el entrenador en la rueda prensa.

James tendrá que subir su nivel en el cuadro tricolor para poder llegar en buen nivel a la Copa Libertadores 2024. El onceno paulista se clasificó al torneo internacional tras coronarse campeón de la Copa de Brasil 2023.

James se unió este jueves a la concentración del club paulista. El onceno de Dorival se alista para lo que será la siguiente jornada del Brasileirao en donde se medirá ante Gremio.