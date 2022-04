James Rodríguez, una de las estrellas que jugará la Champions de Asia

Todo está listo para el volante colombiano James David Rodríguez haga su debut en la Champions League de Asia con la camiseta de Al Rayyan cuando enfrenten este viernes a FC Istiklol Dushanbe de Tayikistán a partir de las 12: 15 del medio día.

Previo al encuentro, la Confederación Asiática de Fútbol dio a conocer el nombre de seis futbolistas que catalogan como las grandes figuras para la edición del 2022.

El colombiano James hace presencia en dicha lista teniendo en cuenta su pasado en Real Madrid, Bayern Múnich, Mónaco, Porto y Everton.

“El exjugador del Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Mónaco, el FC Porto y el Everton no necesita presentación, y su traspaso el verano pasado al Al Rayyan habrá despertado el interés de los seguidores del fútbol de todo el mundo. Rodríguez tiene dos medallas de ganador de la UEFA Champions League en su gabinete y 59 apariciones para mostrar en sus ocho campañas”.

Al Rayyan y James comparten la zona A del campeonato con FC Istiklol Dushanbe de Tayikistán, Sharjah FC de Emiratos Árabes Unidos y Al Hilal SFC de Arabia Saudita.

Otros jugadores destacados de la Champions de Asia:

Toby Alderweireld - Al-Duhail S. C

Santiago Cazorla - Al-Sadd S. C.

Éver Banega - Al-Shabab Club

Matheus Pereira - Al-Hilal Saudi F. C