James siendo James: primer desplante al Olympiakos sin haber debutado

No había sido siquiera presentado en el Olympiakos de Grecia, y James Rodríguez ya dejaba claro que sus prioridad no pasaba por ponerse a tono física y futbolísticamente con su nuevo equipo, si no que prefería aceptar la convocatoria de la Selección Colombia.

El volante, que apenas ha jugado veinte minutos en partidos oficiales durante los últimos seis meses, fue incluido en la lista de jugadores que estarán en los partidos frente a Guatemala y México por la fecha FIFA correspondiente a septiembre.

Luego de varias semanas de incertidumbre tratando de resolver su futuro, finalmente Rodríguez, ninguneado por varios equipos de Europa en el mercado de pases, pudo desvincularse del Al Rayyan de Qatar para fichar, finalmente por el Olympiakos, uno de los equipos más populares del fútbol heleno.

El equipo griego pagará 2.5 millones de euros a James Rodríguez, en lo correspondiente a su salario, hasta el final de la actual temporada. El jugador solo fue oficializado el jueves pasado en la previa del partido ante Friburgo por la Europa League y este viernes tuvo su presentación ante los medios de comunicación.

Sin embargo, contrario a lo que se esperaba, el jugador fue incluido en la lista de jugadores convocados por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia.

De esta manera, James, necesitado de una puesta a punto futbolística, apenas estará unos días entrenando con el Olympiakos antes de viajar a Estados Unidos para los encuentros con el combinado cafetero, con lo que solo estará de regreso a Grecia hasta comienzos de octubre.

El nuevo equipo de James Rodríguez es tercero en la tabla de posiciones de la liga local con 8 puntos en cuatro fechas disputadas. Este domingo jugará como visitante frente al Aris en Salónica.