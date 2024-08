Jhon Arias reveló detalles sobre su futuro: detalles sobre una posible salida de Fluminense

Jhon Arias fue el héroe de Fluminense en la Copa Libertadores 2024. El jugador de la Selección Colombia regresó al club para ser determinante y después de la Copa América 2024 se unió de inmediato al cuadro de Río de Janeiro.

El delantero chocoano estuvo presente en el partido ante Gremio por los octavos de final. Tras jugar todo el compromiso y dar una asistencia, anotar el gol durante los 90 y convertir el penal definitivo de la clasificación, hay nuevas alarmas sobre lo que pasará con el jugador en el futuro próximo.

Desde suelo brasilero se habló mucho sobre la decisión de mantener al futbolista cafetero en el partido. Todo esto por los rumores sobre su marcha al fútbol internacional. Sin embargo, las voces en el entorno del equipo brasilero también apuntaron sobre la posible salida del colombiano hacia Europa.

Una vez concluyó el partido, los rumores vuelven a sembrar la duda sobre la continuidad del cafetero en el equipo. Para los medios cercanos al entorno del club, la posibilidad de que Jhon salga está más que latente. El jugador tiene ofertas de España e Inglaterra y quiere hacer todo para salir.

Inicialmente, West Ham y Sevilla son los clubes que siguen más de cerca el futuro del colombiano para llevarlo a su primera experiencia en el balompié del viejo continente. Por ahora, Flu estudia las ofertas por el extremo que ha sido uno de los de mejor regularidad en el último tiempo.

Tras acabar el compromiso, el propio jugador manifestó las posibilidades sobre su futuro y sus ambiciones: "Es claramente un momento hermoso en mi carrera, creo que no es ningún secreto. Soy un deportista trabajador, una de mis grandes virtudes es el inconformismo. Dices que siempre juego bien, pero hay veces que llego a casa molesto, porque sé que no rindí de acuerdo a lo que puedo hacer, realmente me cobro mucho".

Arias añadió que por ahora solo piensa en seguir brillando en el club: "Esta buena ambición que tengo para mí hace que me vaya a dormir y me despierte con estas ganas de querer jugar mejor y ser protagonista, de querer ayudar más a mi equipo y a la selección. Estoy en un momento importante y estoy trabajando para que este momento dure más, porque sé la responsabilidad que llevo".

Fluminense volverá a jugar este sábado en una nueva fecha del Brasilerao. Los de Río de Janeiro se medirán ante Atlético Mineiro en un duelo clave por salir del fondo de la tabla.