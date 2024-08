Jhon Córdoba sueña con la Premier: reveló ofertas y un gran problema

Después de la gran Copa América 2024 que hizo la Selección Colombia llegando a la final ante Argentina, el fútbol europeo ha puesto la lupa sobre los jugadores del combinado nacional. Con un futuro incierto de James Rodríguez que espera conseguir club antes del 31 de agosto y con Richard Ríos, futbolista a quien le ha llovido ofertas atractivas, los cafeteros se perfilan para un cambio de clubes.

Johan Mojica es de los pocos que cambió de institución tras abandonar al Osasuna de España y cambiar de rumbo en el país, firmando con Mallorca y con una estelar participación ante el Real Madrid. Tras la gran Copa América, consolidado en la posición, Jhon Andrés Córdoba podría salir del Krasnodar de Rusia para vincularse con un club más competitivo, pero hay unos temas que complican su salida.

Vea también: Jugador de Selección Colombia se sinceró: el sorpresivo club donde quiere retirarse

Reemplazando a Rafael Santos Borré en la Selección Colombia, Jhon Córdoba no ha dejado de tener ofertas en Europa con el sueño de llegar a una liga más competitiva después de sus pasos por clubes alemanes y con el Granada de España.

JHON CÓRDOBA QUIERE CUMPLIR SUEÑO DE JUGAR EN LA PREMIER LEAGUE

El delantero del Krasnodar de Rusia fue invitado al programa de Antena 2, Planeta Fútbol en entrevista con Henry ‘Bocha’ Jiménez y Guillermo Arango. Arango le preguntó sobre posibles ofertas de clubes de mayor envergadura después de la Copa América afirmando que, “sí, sí señor. Siempre. Ha habido contactos, el mercado sigue abierto. No ha sido fácil las conversaciones con mi actual club”.

Con diez días restantes para que acabe el mercado de fichajes, Jhon Córdoba explicó, “esto es fútbol, es impredecible. Todavía tengo un año de contrato acá en Krasnodar, existen todas las posibilidades. Que sea lo mejor para mí”. Justamente, le cuestionaron por la posibilidad de la Premier League, “sí hemos tenido acercamientos de casi todas las ligas, pero no es un tema fácil. Sabemos el tema de Rusia en este momento, toca ver muchas cosas para poder salir”.

Le puede interesar: Jhon Córdoba se iría de Rusia: ficharía por equipo español de Champions

Tras sus pasos en Alemania y en España, Jhon Córdoba sueña con el poder llegar a la Premier League, “siempre me he trazado retos y dentro de ese que me hace falta aún es ir a la liga inglesa. He tenido la oportunidad, pero por temas extraordinarios con los clubes no se ha podido. Si se tiene que dar, llegará y trataremos de hacerlo de la mejor manera”.

Finalmente, explicó por qué no se ha dado la salida de Rusia, “yo creo que es más un tema de transacciones, ahorita no se puede hacer mucho desde Rusia y se complican un poco las cosas”. La situación de la devaluación del rublo, la guerra con Ucrania enfría las conversaciones y negociaciones con clubes.