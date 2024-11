Jhan Durán recibe advertencia de Emery sobre su futuro en Aston Villa: "No hay opción"

Jhon Duran fue una de las grandes sorpresas en el arranque de la temporada europea. El colombiano tuvo un arranque estelar en su campaña con Aston Villa, situación que lo llevó a ganarse un puesto en la tricolor. Ante esto, las expectativas sobre su futuro crecieron sin límite.

Sin embargo, con el paso de las semanas, el delantero dejó de ser el 'killer' de algunos de sus primeros encuentros en suelo inglés para este año. Por ello, desde territorio británico han lanzado una dura advertencia por el nivel del cafetero en los últimos encuentros que ha disputado.

Cabe recordar que el cuadro de Birmingham estuvo a punto de vender al sudamericano al West Ham, un hecho que finalmente no se dio porque las conversaciones para la transferencia se filtraron en los medios. Más allá de so, parece que la puerta de la salida no está totalmente cerrada para el atacante.

En Inglaterra se ha empezado a mencionar que si el colombiano no mejora, los villanos podrían plantearse su salida para el mercado de verano de 2025, Para Unai Emery es claro que el delantero no es indispensable en la plantilla. El entrenador español le ha exigido al sudamericano una mejora sustantiva para según el entorno más cercano.

Parea Emery y sus ayudantes, el ariete es uno de los hombres al que más seguimiento le han hecho en el transcurso del presente año. El DT español sabe que el formado en Envigado tiene el potencial para marcar diferencia, pero le acaba costando por su poca tolerancia a la frustración.

Ante esta situación el entrenador ha advertido que todos los jugadores de élite deben saber asumir cada derrota, empate y victoria, esos es la clave de una competencia al más alto nivel: "No hay opción, los jugadores tienen que manejar las emociones. Es otra condición del fútbol, no basta el talento, son muchos los factores que terminan marcando diferencia".

Por ahora, Aston Villa se enfoca en lo que será el partido por la quinta jornada de la Champions League. El cuadro inglés será rival de Juventus obligado a sumar una victoria en casa para sumar en la tabla de posiciones.