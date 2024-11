Jhon Jader Durán explota contra sus críticos: "yo trabajo para mí"

Para nadie es un secreto que Jhon Jader Durán es uno de los mejores delanteros colombianos en la actualidad, pues el jugador del Aston Villa sigue sorprendiendo en la Premier League y en los juegos con la selección nacional.

Pese a esto, mucho se ha hablado sobre el comportamiento del jugador y su fuerte temperamento, pues a su corta edad se le ha visto enfrentarse a decisiones técnicas en su club.

Ante esta situación, el mismo jugador habló al respecto y señaló el tipo de actitud que el suele a manejar a diferencia de la otros jugadores colombianos.

"En Colombia estamos acostumbrados a otro tipo de mentalidad, a otro tipo de personas. Y cuando salen personas seguras de sí mismas, bueno, ahí llegan los ataques de todos lados, siempre he sido igual, digo las cosas a quién se las tengo que decir y cómo se las tengo que decir. No le gusta a muchos y ese no es mi problema, pero yo soy así y voy a seguir siendo así, esté en un mal momento o esté en un buen momento".

"Así este, en un mal momento del mundo, o lo que sea, voy a seguir siendo la misma persona, igual de directo e igual de confiado"dio a conocer.

Del mismo modo, el delantero del Aston Villa invitó a dejar a un lado las criticas y primero conocer la persona por su actitud, dejando un fuerte recado a los que han hablado en su contra.

"A los que no me conocen, los invito a que me conozcan, hablar de afuera es muy fácil y bueno, yo sigo siendo el mismo niño que comparte con mi familia, mis amigos y los logros y el dinero no es lo que vale".

Por otro lado, el jugador señaló su paso por la selección Colombia como un sueño y aseguró seguir trabajando para alargar este buen momento que vive con el equipo de Néstor Lorenzo.

"En la selección estoy viviendo un sueño, compartiendo con grandes jugadores que han jugado mundiales y han sido campeones de todo tipo de competencias. Estar ahí para la edad que tengo es muy importante tanto para mí como para mi familia".

"Contento por todo lo que está pasando, sigo trabajando en el equipo que es lo más relevante y para estar donde estamos tenemos que trabajar, es normal la fatiga y el cansancio, pero tomamos un descanso y seguimos porque lo colectivo está increíble, hace mucho tiempo no estábamos en Champions y queremos seguir en la cima", concretó en medio de su entrevista con ESPN.

Además, la joya colombiana recalcó la fuerte mentalidad con la que trabaja para enfrentar todos los momentos que puede llegar a vivir a lo largo de una temporada.

"Yo no trabajo para acostumbrar a nadie, yo trabajo para mí y para mi familia, si se da el momento está bien, pero cuando no, pues que todo el mundo esté igual, trabajo para los malos momentos, porque así es la vida", concluyó.