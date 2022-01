Jorge Luis Pinto sobre Cúcuta Deportivo: "todo iba bien, pero Cadena no aceptó"

La afición del Cúcuta Deportivo vive momentos cruciales con respecto al futuro del equipo, teniendo en cuenta que el próximo 28 de enero la Superintendencia de Sociedades dará un veredicto con respecto al proceso de liquidación judicial que se determinó en el 2022.

Al respecto, un grupo de personas, lideradas por el director técnico Jorge Luis Pinto, ha venido trabajando con el objetivo de "salvar al club" y permitir su regreso oficial a los estadios del país.

Pinto manifestó, en dialogo con Win Sports, que él y su grupo de colaboradores estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo con José Augusto Cadena, quien era presidente y dueño del equipo en el momento en el que se ordeno su liquidación y es actualmente el propietario de la ficha en la Dimayor.

Sin embargo, el mismo entrenador aseguró que desde hace algunos días, Cadena cambió de decisión y no volvió a un entablar diálogo.

"Iba todo muy bien, había una negociación de por medio con José Augusto Cadena, con gente intermediaría, algunos presidentes de clubes y había un acuerdo hasta hace 10 o 12 días. Sin embargo, Cadena no aceptó dialogar más. Teníamos todo previsto, una negociación entre dirigentes y aparecía el nombre de Cúcuta Deportivo renovado y vivo. Pero la semana pasada el señor Cadena no aceptó, no volvió y dijo que no aceptaba esto", explicó.

Ante la postura de Cadena, el entrenador manifestó que todo el proceso quedó en manos de la Superintendencia de Sociedades, el cual hará un pronunciamiento el próximo 28 de enero.

"Estamos en manos de la Superintendencia que defina el proceso jurídico. Yo no quiero ser directivo, no soy directivo ni empresario. mi profesión es entrenador de fútbol y volveré a dirigir, he estado metido por el cariño de la gente, una gran plaza para el fútbol, hemos empujado y ayudado. Rodrigo Tamayo (agente liquidador) ha prestado atención y apoyo. Se dieron cosas como las vacaciones y se perjudicó el proceso. Hemos dialogado mucho con ellos. La Superintendencia no quería dar un veredicto jurídico, si no que se llegara a un acuerdo, pero se acabó el acuerdo y vamos a esperar qué determinan".

Finalmente, Pint0 afirmó que la idea es que Cúcuta vuelva a ser el mismo equipo histórico y no se cambie ni el escudo ni la plaza.

"Si el Cúcuta vuelve va a ser el Cúcuta histórico. No es que se cambie. Hay que esperar las negociaciones que se puedan presentar y la decisión de la Superintendencia. Hay opciones, pero la intención de la fundación Amigos del Cúcuta y el alcalde es que el equipo regrese, pero a Cúcuta y no en otra plaza", dijo.