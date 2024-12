"Son unos payasos": fuerte señalamiento en el Fútbol Profesional Colombiano

Unión Magdalena dio un importante paso para lograr el ascenso a la primera división del Fútbol Profesional Colombiano al quedarse con el título del Torneo BetPlay-II de 2024 tras superar con un marcador global de 5-1 a Llaneros.

Con este resultado, el equipo samario obligó a que se dispute una Gran Final, la cual jugarán estas dos instituciones y en la que se definirá al primer ascendido a la Liga BetPlay.

El perdedor de la serie debería disputar un repechaje, el cual sería contra Real Cartagena. Sin embargo, aún existen algunas dudas con respecto a si habrá o no repechaje.

Se espera que el próximo lunes 9 de diciembre, cuando se realice la asamblea extraordinaria de la Dimayor, se defina el desarrollo o no de una llave por el ascenso.

Eduardo Dávila Armenta llamó "payasos" a Real Cartagena

Luego de conseguir el título del segundo semestre de 2024, Unión Magdalena regresó a Santa Marta para prepara la Gran Final contra Llaneros.

A su arribo a la ciudad, Eduardo Dávila, máximo directivo del ciclón bananero fue consultado sobre la posición de Real Cartagena, que asegura que está clasificado al repechaje, según le habría comunicado la Dimayor.

Dávila lanzó una fuerte afirmación en contra del equipo heroico.

"Son unos payados. No ganaron nada, no hicieron nada y quieren colarse ahí. No va pasar nada", afirmó el directivo.