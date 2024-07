Juan Carlos Osorio reveló el equipo que extraña dirigir: "mi gran error"

El colombiano Juan Carlos Osorio, entrenador de Xolos de Tijuana del fútbol mexicano, confesó este martes que el error más grande de su carrera fue no continuar al frente de la selección mexicana cuando se lo ofrecieron en 2018.



“Ese fue mi gran error. No seguir como entrenador de México cuando me lo pidieron porque en el 2018 ya estábamos consolidando a varios jugadores”, afirmó el colombiano.



Osorio dirigió a México en la Copa del Mundo 2018 de Rusia en la que su equipo fue eliminado en octavos de final por Brasil.



El técnico reiteró que se arrepiente porque tuvo la oportunidad de mantener un proyecto que hoy, de nuevo, México ha cortado con la destitución del seleccionador Jaime Lozano.



“Yo creo que cuando hay un proyecto en pie uno lo debe continuar y yo lo decliné por razones personales, un error que lamento al ver cómo están las cosas hoy”, subrayó.

Juan Carlos Osorio habló al final de la derrota 3-0 de su equipo Xolos de Tijuana ante Cruz Azul en la tercera jornada del torneo de Clausura 2024, la cual calificó de exagerada.



“Nosotros tuvimos varias opciones de gol. Estrellamos balones al palo y tuvimos la primera del partido, por lo que creo que el marcador fue muy abultado para lo que pasó en la cancha”, dijo el técnico al final del duelo.



En el partido realizado en el estadio de Ciudad de los Deportes, Tijuana sufrió en su intento de contener a la ofensiva local que forjó su triunfo con doblete del griego Giorgos Giakoumakis y un tanto del uruguayo Ignacio Rivero.



El timonel, quien en marzo pasado fue despedido de la dirección del Atlético Paranaense del fútbol brasileño, llegó a Tijuana al principio de este torneo en sustitución de Miguel 'Piojo' Herrera.

Su arribo inyectó un dinamismo que se notó en las dos primeras jornadas en que cosechó triunfos con un buen funcionamiento que aceptó su equipo no logró imponer ante Cruz Azul.



Ésta fue la primera derrota para Xolos en la competencia. A pesar del tropiezo se mantiene en el segundo lugar del torneo con seis puntos.



En la cuarta jornada del Apertura 2024, Tijuana recibirá al San Luis el próximo viernes.