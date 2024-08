Jürgen Klopp confirmó su regreso: ya tiene club y fue presentado

Hace unos meses, Jürgen Klopp dio una de las noticias más fuertes en el balompié de Europa. Le puso fin a una historia de nueve temporadas exitosas con el Liverpool de Inglaterra afirmando que estaba cansado y que debía tomare un año para volver con más fuerzas para una nueva experiencia.

El entrenador alemán se despidió del Liverpool, afirmando que no iba a volver a dirigir a ningún equipo de la Premier League que no fuera el Liverpool. Rechazó ofertas de clubes y de selecciones nacionales, regresó a Anfield para un concierto de Taylor Swift, y hasta puso en duda su vuelta a los banquillos.

Nadie estaba listo para una nueva noticia sobre el futuro de Jürgen Klopp que iba a dejar fríos a todo el mundo y a los seguidores del balompié. El teutón sentenció que, “a partir de hoy, se acabó para mí como entrenador. No me voy por capricho, ha sido una decisión general. He dirigido a los mejores clubes del mundo. Trabajaré en algo, soy demasiado joven para solo jugar al pádel y pasar tiempo con mis nietos. ¿Volver a entrenar? Lo descarto por el momento”.

EL PARTIDO QUE DIRIGIRÁ JÜRGEN KLOPP EN SEPTIEMBRE

No obstante, aunque parecía una realidad la despedida oficial de Jürgen Klopp, todo apunta a que el estratega tendrá su último baile en los banquillos. Pero, en caso de hacerle cambiar su pensamiento, el 7 de septiembre puede ser un día clave para el futuro del ex Mainz, Borussia Dortmund y Liverpool.

El regreso para dirigir no solo cambiará los planes de Jürgen Klopp, pues también será una vuelta triunfal en el Signal Iduna Park, casa del Borussia Dortmund, club en donde dio el salto a la fama y, posteriormente, a un Liverpool competitivo mano a mano contra el Manchester City. Klopp confirmó por medio de un video que dirigirá al Dortmund en un partido de despedida de Lukasz Piszczek y Jakub Blaszczykowski, viejas glorias de la institución.

Pese a ser tan solo un partido de despedida podría marcar o su adiós definitivo como director técnico, o motivarlo mucho más para regresar. Sin duda alguna, las ofertas no estarán alejadas del entrenador alemán para el futuro cuando cumpla con su año sabático.