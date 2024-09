Klopp caería de pie para el Mundial: revelaron qué selección dirigirá

Han pasado más de cuatro meses desde que Jürgen Klopp dirigió su último partido con el Liverpool de Inglaterra ante el Wolverhampton Wanderers. Una decisión que sorprendió a todo el mundo tomándolos por sorpresa. Klopp, aquejando cansancio después de nueve temporadas en Anfield dio el paso al costado.

Justamente, a sus 57 años, Jürgen Klopp puso fin a su historia en los banquillos con el Liverpool, mientras se resuelve su futuro inmediato. El alemán esquivó varias ofertas tanto de clubes como de selecciones, entre ellas, la de Estados Unidos, que finalmente, se decantó por contratar a Mauricio Pochettino, entrenador argentino para el Mundial de 2026 en donde serán locales.

Jürgen Klopp le metió más incertidumbre a su futuro, y, pese a que asistió a Anfield, esta vez para presenciar un concierto, y, aunque dirigió al Borussia Dortmund en la despedida de Jakub Błaszczykowski y Łukasz Piszczek, su decisión de dejar los banquillos parecía crecer con el tiempo.

El entrenador teutón cerró las posibilidades de volver a dirigir, afirmando que, “a partir de hoy, se acabó para mí como entrenador. No me voy por capricho, ha sido una decisión general. He dirigido a los mejores clubes del mundo. Trabajaré en algo, soy demasiado joven para solo jugar al pádel y pasar tiempo con mis nietos. ¿Volver a entrenar? Lo descarto por el momento”.

JÜRGEN KLOPP EN EL RADAR DE PRESTIGIOSA SELECCIÓN

Ante la negativa de dirigir a Estados Unidos, y con una pequeña opción de ir a Brasil, Jürgen Klopp se plantea tomarse el año sabático. Rechazando ofertas, hay una nueva que sería difícil de decirle que no. Tras su etapa en clubes como Mainz, Borussia Dortmund y Liverpool, su futuro podría acercarse a un combinado nacional.

Se trata nada más y nada menos que de la opción de dirigir a la selección de Alemania. Pues, la leyenda teutona, Rudi Völler sentenció en entrevista con el medio Aktuelle Sportstudio que, en su función de director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol, hará lo posible para convencer y contratar a Jürgen Klopp si Julian Nagelsmann sale del combinado nacional.

Julian Nagelsmann tomó la decisión de renovar su contrato por dos años más pensando en disputar la Copa del Mundo de 2026. La Federación Alemana de Fútbol y el mismo Rudi Völler están cómodos con Nagelsmann y la única manera de cesarlo es que el estratega quiera salir.

Sin embargo, Rudi Völler mantuvo que, “si Julian Nagelsmann decide volver a entrenar a un club después de la Copa del Mundo, entonces, no hay forma de evitar a Jürgen Klopp. Si él quiere, por supuesto”. Por ahora, en la cabeza del estratega alemán solo está descansar pensando en su futuro.