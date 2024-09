Jürgen Klopp regresa a Anfield: cumplirá una promesa con Liverpool

Han pasado más de tres meses desde que la temporada 2023/24 culminó en las distintas ligas de Europa. Era el momento que nadie quería ver, pues Jürgen Klopp avisó que quería descansar y tomarse un año sabático. Las energías se le estaban acabando desde los banquillos a sus 57 años.

Tras su triste despedida que ningún hincha del Liverpool esperaba después de nueve temporadas en el banquillo de los ‘Reds’, Arne Slot tomó la dirección técnica y ha empezado a ilusionar a Anfield y a toda la afición por este buen comienzo en la temporada.

Jürgen Klopp dejó sorpresivo mensaje días después de finalizar su vínculo con Liverpool, afirmando que eso fue todo y que probablemente no seguirá en los banquillos tras cumplir el año sabático que está tomándose. Klopp rechazó varias ofertas de selecciones y de clubes, y la única que aceptó fue la de dirigir el partido de despedida de Lukasz Piszczek y de Jakub Blaszczykowski.

Su regreso al Borussia Dortmund fue confirmado y volvió a disfrutar de la dirección técnica el sábado 7 de septiembre en el Signal Iduna Park. Sin embargo, desde que abandonó al Liverpool, no ha visitado el Anfield, más allá que para el concierto de Taylor Swift con su familia.

KLOPP CONFIRMÓ SU REGRESO AL ANFIELD PARA PRESENCIAR UN PARTIDO DEL LIVERPOOL

Por ahora, la Premier League y las demás competencias de Europa han entrado a un parón por los respectivos torneos que se están disputando a nivel de selecciones. Liverpool espera regresar el próximo fin de semana ante el Nottingham Forest en condición de local.

Justamente, el entrenador Jürgen Klopp confesó en el último partido dirigido en Anfield que, “sé que puedo volver y volveré. Como dije después del partido, desde hoy, desde hace tres horas cuando terminó el partido, soy un seguidor del Liverpool y me encanta eso”.

Como aficionado, Jürgen Klopp todavía no ha atendido a su anterior estadio y a su casa, Anfield. No obstante, afirmó hace unos días antes del inicio de la Premier League que, “quizás no para el primer partido de la temporada. Eso es pronto. Quizá después del segundo parón internacional o algo así”. De acuerdo con lo anterior, su regreso podría ser en octubre cuando se disputen las nuevas fechas de Nations League y Eliminatorias Sudamericanas.