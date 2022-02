Klopp detalló lo que le puede aportar Luis Díaz a Liverpool "nos gusta casi todo de él"

Liverpool confirmó la contratación del extremo colombiano Luis Fernando Díaz, quien se suma al conjunto 'reds' proveniente de Porto. Se tiene previsto que Díaz se integre a los entrenamientos este viernes y aunque en la afición hay la esperanza de que esté, por lo menos en el banco de suplente, contra Cardiff, el entrenador Jürgen Klopp aseguró que le dará tiempo para su adaptación.

Por otro lado, el estratega alemán explicó en conferencia de prensa porqué fichó al guajiro y además describió sus características.

"Lo fichamos porque nos gusta casi todo de él, es así. Lo sigo ahora desde hace un tiempo, no solo desde que jugamos contra ellos dos veces en la Liga de Campeones. Es un jugador excepcional. Tiene la velocidad, las habilidades, el carácter para tener una muy buena carrera. Todos queremos que tenga esta carrera aquí con nosotros. Eso es todo".

Klopp expresó su felicidad por contar con el colombiano y también valoró su historia de vida.

"Estoy muy feliz de que podamos traerlo ahora y poder ayudarlo, y él puede ayudarnos. Sí, la historia hasta ahora es especial, seguro. Tenemos algunos jugadores con historias especiales detrás de ellos. Me gusta eso".

Por otro lado, el alemán aclaró que no espera que Luis Díaz tenga su mejor actuación apenas pise el gramado de Anfield Road, por lo que le permitirá tiempo para su adaptación.

"Luis, déjame decirlo así, si ahora viniera, pisara el campo y estuviera inmediatamente en su mejor momento y jugando mejor que todos los demás, eso sería muy extraño. Porque trabajamos juntos un tiempo, eso necesita tiempo, claro, que él se adapte. Pero eso no quiere decir que no hable de [él durante] cuatro o cinco meses o lo que sea. Ni siquiera verlo todavía, por lo que no estaba aquí en el campo de entrenamiento, ¡tal vez deberíamos esperar un poco!".