Este viernes Ramón Jesurún encendió loa polémica tras dar unas declaraciones sobre los premios que merecen las jugadoras de la Selección Colombia femenina sub 17, quienes han hecho historia en el mundial de esta categoría y ahora se instalaron en las semifinales.

Vea también: “Los premios son para los profesionales, ellas son amateurs": polémica de Jesurún con la sub 17

Bien, pues teniendo en cuenta las palabras dichas por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fue la misma entidad la que tuvo que emitir un comunicado explicando lo que en realidad estaba pasando con respecto a los incentivos que recibían las categorías inferiores de la selección nacional.

"La normatividad de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA establece que las categorías sub 17 y sub 20 no son absolutas o mayores" inició diciendo la FCF.

Por otro lado explicó bajo normas lo que quería decir ese primer punto: "El reglamento de premios establecido por el ente rector para el Mundial Sub-17 determina (...) la entrega de trofeos, distinciones y medallas y no contempla erogaciones económicas en esta categoría tanto para mujeres como hombres".

Le puede interesar: Jesurún lo confirma: Lorenzo no contaría con jugadores de la Liga Betplay ante Paraguay

"Sin embargo, como ocurrió con la participación de Colombia en la Copa Mundial Femenina sub 20 (...), la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, sí entregó un reconocimiento económico a las jugadoras y lo propio hará con las futbolistas que participan en la Copa Mundial Femenina sub 17" terminó el comunicado.

Con dicha aclaración, se da a entender que aunque esas categorías no reciban un monto económico por su participación como lo hace la Selección de Mayores, la FCF sí hará entrega de un incentivo como lo hicieron con la Sub 20.